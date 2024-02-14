«Милан» — «Ренн». Лучшие времена Леау и Эрнандеса вернулись!

15 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Милан» — «Ренн». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.70. Успех «Ренна» оценён в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Милан» — «Ренн» 15 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Милан» — «Ренн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Милан» — «Ренн» (15.02.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 15 февраля состоится восемь первых встреч 1/16 финала. В одной из них на легендарном стадионе «Сан-Сиро» померяются силами «Милан» и «Ренн». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

После непродолжительного неудачного отрезка сезона, «Милан» набрал классный ход и твёрдо закрепился на третьей строчке в турнирной таблице Серии А. Приобретённые летом футболисты окончательно освоились, адаптировались к требованиям Стефано Пиоли, набрали форму и стали важной частью команды.

В последних девяти турах в чемпионате Италии «россонери» не потерпели ни одного поражения. Вничью они сыграли на выезде с «Салернитаной» (2:2) и дома с «Болоньей» (2:2). Пиоли поделился мнением, что его подопечные стали двигаться практически в том же темпе, что и лидирующий «Интер».

В последних девяти матчах в Серии А миланцы пропустили только девять мячей, а забили — 21. Особой похвалы заслуживает нестареющий Оливье Жиру. За этот период времени 37-летний нападающий записал на свой счёт три гола и столько же результативных передач.

Лучший бомбардир в истории сборной Франции проводит прекрасный сезон. В составе «дьяволов» он принял участие в 28 матчах во всех официальных турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Отлично помогают Жиру Рафаэл Леау и Тео Эрнандес.

Как раз это трио соорудило победный гол во встрече последнего тура чемпионата Италии с «Наполи» (1:0). В три передачи они буквально разорвали оборону соперника. На послематчевой пресс-конференции Пиоли заявил, что лучшие времена Леау и Эрнандеса вернулись.

А вот «Ренн» проводит явно не лучший сезон. Он располагается лишь на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от занимающего шестую строчку «Ланса» составляет четыре очка. Клуб потерпел шесть поражений в 21 встрече в Лиге 1, а также семь раз сыграл вничью.

Относительно недавно «Ренн» пережил смену наставника. Бруно Женезио был отправлен в отставку, а его место занял Жюльен Стефан, ранее уже возглавлявший команду. Под его руководством красно-чёрные даже когда-то выигрывали Кубок Франции.

Возвращение Жюльена заметно взбодрило «Ренн». В последних шести турах в Лиге 1 он потерял очки только во встрече с «Тулузой» (0:0). Обыграл клуб сначала «Клермон» (3:1), «Ниццу» (2:0), «Лион» (3:2) и «Монпелье» (2:1), а затем «Гавр» (1:0).

Впрочем, в соперниках у «Ренна» были аутсайдеры, середняки и находящиеся в плохой форме команды. У «Ниццы» на последнем отрезке наблюдается сильный спад, «Лион» вообще проводит один из худших сезонов, а «Гавр» выступал без одного из лидеров — Далера Кузяева.

Также стоит отметить, что сравнительно недавно покинул «Ренн» Неманья Матич. Он принял решение перебраться в «Лион». В составе красно-чёрных серб принял участие во всех шести матчах группового этапа Лиги Европы, в которых отметился двумя результативными передачами. Потеря довольно болезненная.

Поставить на то, что «Милан» выиграет и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. В 24 встречах в чемпионате Италии «россонери» забили 47 мячей — больше только у «Интера». И только в 3 из 12 матчей дома в первенстве они потеряли очки.

«Ренн», в свою очередь, выиграл только 4 из 10 матчей в чемпионате Франции на выезде. За этот период времени он забил девять мячей, а пропустил — 10. И как уже было отмечено ранее, бóльшую часть очков красно-чёрные набрали во встречах с андердогами.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Милан» — «Ренн» 15 февраля 2024 года

«Милан» находится на подъёме. Подопечные Пиоли набрали отличную форму. Они стали гораздо реже терять очки, а также начали больше забивать. На домашнем стадионе у раздухарившихся «россонери» есть все шансы уверенно обыграть «Ренн». На французском клубе позитивно сказалось возвращение Жюльена Стефана. Однако на равных играть с соперниками такого уровня он пока вряд ли готов.

Ставка: победа «Милана» и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.