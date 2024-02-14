«Брага» — «Карабах». Андрею Лунёву не позавидуешь

15 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Брага» — «Карабах». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «оружейников» можно с коэффициентом 1.39. Шансы «скакунов» оцениваются в 8.20. На ничью дают коэффициент 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы «Брага» — «Карабах» 15 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Брага» — «Карабах» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют «оружейники», сыграет коэффициент 1.07. Гол «скакунов» доступен с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Брага» — «Карабах» (15.02.2024)

Игра 1/16 финала Лиги Европы «Брага» — «Карабах» начнётся 15 февраля на стадионе «Мунисипал-ди-Брага». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

Подопечные Артура Жорже в минувшем матче крупно уступили «Спортингу» (0:5). «Оружейники» с первых минут попали под давление соперника, их оборона не выдержала, и слабо сыграл голкипер Лима Матеус. Перехватить инициативу и навязать борьбу у «Браги» не получилось.

В этом сезоне Примейры «архиепископы» выступают неплохо. «Оружейники» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 40 очков в 21 матче. Клуб выиграл 12 встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене подопечные Артура Жорже провели 10 игр, в которых одержали пять побед.

Системообразующую роль в команде «оружейников» играет Родриго Саласар. Бывший полузащитник «Шальке» отвечает за организацию атак, возглавляет прессинг и продвигает мяч в линию нападения. В текущем сезоне уругваец провёл во всех турнирах 34 матча и забил три гола.

Подопечные Артура Жорже начинали этот сезон еврокубков в Лиге чемпионов. В группе С они заняли третью строчку, уступив дорогу в плей-офф мадридскому «Реалу» и «Наполи». Отметим, что «Брага» выиграла только один матч из шести.

В последних пяти встречах в Примейре «оружейники» выступили нестабильно. Помимо «Спортинга», они уступили «Порту» (0:2), завершили вничью матч с «Шавишем» (1:1), а победили «Фамаликан» (2:1) и «Морейренсе» (1:0).

Одним из лидеров атаки «Браги» в этом сезоне является Рикарду Орта, который с учётом всех соревнований забил 11 мячей и сделал девять результативных передач. Также в прекрасной форме находится Симон Банза, записавший на свой счёт 14 голов и четыре ассиста во всех турнирах.

«Карабах» в минувшем матче дома сыграл вничью с «Сабахом» (3:3). Дала сбой оборона «скакунов», которая совершила много ошибок. Вряд ли стоит винить голкипера Андрея Лунёва в пропущенных голах, поскольку два мяча из трёх забиты с пенальти.

«Карабах» отлично выступает в чемпионате Азербайджана. Клуб находится на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 16 очков. «Скакуны» выиграли 16 из 21 матча.

Подопечные Гурбана Гурбанова хорошо выступили в последних пяти встречах в чемпионате Азербайджана. Помимо ничейного результата с «Сабахом», они победили «Зирю» (1:0), «Араз-Нахчыван» (3:1), «Кяпаз» (2:1) и «Сабаил» (2:1).

«Карабах» хорошо выступил в этом сезоне в Лиге Европы и занял второе место в турнирной таблице группы G. «Скакуны» выиграли три матча из шести, набрав 10 очков.

«Оружейники» дома выступают хорошо и проиграли только один из последних 10 матчей. В свою очередь, защита «Карабаха» часто допускает ошибки, но нападение в полном порядке и много забивает. Поэтому рассмотрим ставку на то, что «обе забьют» и тотал будет больше 2.5 мяча за 2.39.

Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы «Брага» — «Карабах» 15 февраля 2024 года

«Брага» дома действует агрессивно в нападении, прессингует и создаёт опасные моменты. Кроме того, «оружейникам» нужно реабилитироваться за поражение в игре со «Спортингом». Оборона «Карабаха» часто совершает ошибки, но подопечные Гурбана Гурбанова хорошо играют в атаке. Мы предполагаем, что будет не менее трёх мячей и «обе забьют». В такой ситуации Лунёву не позавидуешь.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют» за 2.39.