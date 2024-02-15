«Торино» — «Лечче». Саба Сазонов готовится к рывку

После восстановления от травмы грузин стал чаще появляться на поле. Однако игрового времени Юрич ему пока что выделяет мало.

16 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Лечче». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «быков» можно с коэффициентом 1.75. Успех «волков» оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Лечче» 16 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Торино» — «Лечче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Лечче» (16.02.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Италии, а также встречи 24-го тура Серии А. На 16 февраля запланированы две игры 25-го тура первенства. В самой ранней из них на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине «Торино» примет «Лечче». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

В последних 10 матчах в чемпионате Италии «Торино» уступил только «Фиорентине» (0:1) на выезде. Иван Юрич заслуживает особой похвалы. Команда постепенно прогрессирует под его руководством. Единственное, что плохо — многовато ничьих. Причём нередко теряют очки «гранатовые» во встречах с аутсайдерами.

Хорватский специалист ещё в начале сезона отмечал, что команде из Турина не хватает креативности Алексея Миранчука, вернувшегося после годичной аренды в состав «Аталанты». Он говорил, что мяч стал реже доходить до нападающих. В 23 встречах в Серии А «быки» забили только 21 гол — меньше лишь у «Эмполи» и «Салернитаны».

Благо Юрич поставил клубу очень качественную игру в обороне. За этот же период времени они пропустили только 20 голов — меньше только у «Ювентуса» и лидирующего «Интера». Хотя немалый вклад в успехи внёс и Ваня Милинкович-Савич. В этих 23 встречах он совершил 68 сейвов.

Должен был упростить жизнь сербскому голкиперу переход в летнее трансферное окно защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова. Однако суммарно грузин в этом сезоне провёл на поле только 248 минут в составе «Торино». Чаще всего Юрич выпускает его в самой концовке.

Адаптация защитника затянулась из-за травмы. Сообщается, что клуб из Турина не собирается отдавать его в аренду, но и зарекомендовать себя в основе у Сазонова пока что не получается. Не исключено, что в грядущем матче он получит шанс проявить себя и выйдет в стартовом составе.

После очень классного начала сезона «Лечче» угодил в чёрную полосу. Он выиграл только 2 из 19 последних матчей в Серии А, а также семь раз сыграл вничью. Из-за поражений «волки» спустились на 13-ю строчку в турнирной таблице. Отставание от идущего на 10-м месте «Торино» составляет девять очков. При этом у соперника есть матч в запасе.

Роберто Д'Аверса столкнулся с похожей проблемой, что есть у Юрича. У жёлто-красных очень плохо обстоят дела с результативностью. В 24 встречах в чемпионате Италии они забили только 24 мяча. Причём бóльшая часть голов была забита ещё в самом начале сезона.

Вот только, в отличие от туринцев, «волки» при этом ещё и очень часто пропускают. В 26 матчах во всех турнирах они пропустили 41 гол. И это несмотря на старания Владимиро Фальконе, который за этот период времени совершил целых 70 сейвов. Относительно минувшего сезона надёжность защиты у «Лечче» сильно снизилась.

Обусловлено это уходом нескольких важных игроков, в частности, бывшего защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити летом. Также заметно ухудшилась статистика выступлений жёлто-красных в гостях. Они не выиграли ни одного из 12 матчей в чемпионате Италии на выезде. Ничьих при этом всего пять.

За это отрезок времени «волки» забили только девять голов, а пропустили — 20. Хуже них на выезде выступают только «Кальяри» и «Фрозиноне». Поставить на то, что «Торино» как минимум не проиграет предстоящую встречу и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно с коэффициентом 1.84.

Жёлто-красные подходят к матчу в ужасной форме. Они потерпели поражения в шести из восьми последних игр в Серии А. В победу туринцев верится намного больше, но не исключено, что они вновь потеряют очки. В четырёх последних встречах в первенстве они победили только «Кальяри» (2:1). Вничью сыграли с «Дженоа» (0:0), «Салернитаной» (0:0) и «Сассуоло» (1:1).

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Лечче» 16 февраля 2024 года

«Торино» — явный фаворит. Команда обладает надёжной обороной и постепенно расцветает под руководством Юрича. Вот только из-за проблем с результативностью матчи «быков» часто заканчиваются вничью. «Лечче» тоже не хватает мощности в атаке, но и при этом команда часто пропускает и крайне неудачно выступает на выезде. Думаем, «гранатовые» как минимум не проиграют, и в то же время голов будет немного.

Ставка: «Торино» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.