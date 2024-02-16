«Бёрнли» — «Арсенал». Микель Артета смотрит сквозь соперников

«Канониры» сносят всех на своём пути. Они набрали сумасшедший ход.

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17 февраля состоится матч 25-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Арсенал». Начало игры — в 18:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.30. Шансы «бордовых» оценили в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бёрнли» — «Арсенал» 17 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Бёрнли» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.95. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Арсенал» (17.02.2024)

«Арсенал» в последних четырёх матчах английской Премьер-лиги забил 16 мячей. «Бёрнли» начнёт выходные на 19-м месте, набрав 13 очков. Семь очков отделяют «бордовых» от безопасного места, и этот разрыв увеличивается почти каждую неделю.

Неделю назад команда Венсана Компани отправилась на «Энфилд» и, несмотря на все усилия, потерпела поражение со счётом 1:3. В последних шести матчах Премьер-лиги «бордовые» набрали всего два очка.

«Арсенал» набрал невероятный ход. «Канониры» выиграли все последние четыре матча, забивая в среднем по 4,0 гола за игру. Неделю назад лондонцы крупно обыграли «Вест Хэм» со счётом 6:0.

От лидера чемпионата «Ливерпуля» подопечных Артеты отделяют два очка. Поэтому любая победа даст «Арсеналу» шанс сравняться по очкам или выйти на первое место.

Ранее в этом сезоне на «Эмирейтс» «канониры» победили «Бёрнли» со счётом 3:1. Букайо Сака забил гол в ворота Леандро Троссарда, но после перерыва «Бёрнли» сравнял счёт благодаря голу Джоша Браунхилла.

На 57-й минуте «канониры» вновь вышли вперёд благодаря голу Вильяма Салиба. На 74-й минуте Александр Зинченко поставил точку в матче, установив окончательный счёт 3:1.

«Бёрнли» — худшая домашняя команда лиги по количеству набранных очков. Подопечные Компани набрали пять очков в 12 домашних матчах, забив 13 голов и пропустив 27.

Кроме того, «бордовые» забили меньше всех голов в Премьер-лиге. В 24 матчах они записали на свой счёт всего 25 мячей. Решимость Компани играть в футбол, а не парковать «автобус», привела к множеству неудачных результатов.

«Арсенал» — третья команда по количеству забитых мячей в лиге после «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Подопечные Микеля Артеты записали на свой счёт 53 гола. В обороне «канониры» — лучшая команда лиги, которая пропустила всего 22 мяча.

Сака возглавляет список лучших бомбардиров «Арсенала» с 10 голами. Пять из этих мячей были забиты на выезде. «Арсенал» занимает третье место в АПЛ по количеству ударов по воротам за игру — 16,9.

Порадуют ли «канониры» очередным взрывом голов? Мы прогнозируем победу «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.83.