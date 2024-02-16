«Нант» — «ПСЖ». Для Мбаппе команда на первом месте

Пока весь мир говорит об уходе Килиана в «Реал», он просто занимается своим делом.

17 февраля состоится матч 22-го тура Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «канареек» оценивается в 6.15. На ничью дают коэффициент 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ» 17 февраля 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч «Нант» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен за 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ» (17.02.2024)

В самом разгаре чемпионат Франции. Игра 22-го тура Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ» пройдёт 17 февраля на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

В последней встрече в чемпионате Франции «канарейки» победили «Тулузу» со счётом 2:1. Соперник нанёс 16 ударов по воротам, а «Нант» выбрал контратакующую модель, рассчитывая на надёжную защиту. Ошибки обороны позволили подопечным Жослена Гурвеннека забить два мяча. Голами отметились Мостафа Мохамед и Тино Кадевере.

«Нант» плохо начал этот сезон. В стартовых 13 турах «канарейки» одержали всего четыре победы и три раза сыграли вничью, поэтому руководство клуба отправило в отставку главного тренера Пьера Аритуи. Новым наставником «канареек» стал Жослен Гурвеннек, который не сразу, но навёл порядок. Тем не менее стабильных результатов пока нет.

Важную роль в схеме «Нанта» наставник доверяет опытному полузащитнику Муссе Сиссоко. 34-летний бывший игрок «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» много отрабатывает в опорной зоне и участвует в прессинге. Пока результативными действиями в этом сезоне он не отметился.

В последних пяти встречах в Лиге 1 «канарейки» выступили слабо. Они победили «Тулузу» (2:1), завершили вничью матч с «Реймсом» (0:0), а уступили «Лиону» (0:1), «Клермону» (1:2) и «Лансу» (0:1).

Подопечные Жослена Гурвеннека находятся на 12-м месте в турнирной таблице в Лиге 1, набрав 22 очка в 21 матче. Клуб выиграл шесть встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что дома «канарейки» провели 11 матчей, в которых одержали три победы.

«ПСЖ» в минувшем туре Лиги 1 дома победил «Лилль» (3:1). Соперник открыл счёт в начале матча, а гол забил бывший игрок московского ЦСКА Юсуф Языджи. Красно-синие быстро восстановили паритет, владели инициативой и создали много опасных моментов. Мячи у парижан забили Гонсалу Рамуш и Рандаль Коло Муани, а Алешандро отправил мяч в свои ворота.

В последних пяти встречах в Лиге 1 подопечные Луиса Энрике выступили отлично. Помимо «Лилля», они победили «Метц» (3:1), «Ланс» (2:0) и «Страсбург» (2:1) а матч с «Брестом» завершили вничью (2:2). Отметим, что четыре игры на этом отрезке завершились тоталом больше 2.5 мяча.

«ПСЖ» занимает первую строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 50 очков в 21 встрече. Клуб выиграл 15 матчей и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде подопечные Луиса Энрике провели 10 игр, в которых одержали семь побед и забили 21 мяч.

«ПСЖ» отлично провёл первый матч в плей-офф Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад». Красно-синие победили дома со счётом 2:0, а забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола. Россиянин Арсен Захарян вышел на замену во втором тайме, но не помог команде восстановить паритет.

Подопечные Луиса Энрике показывают хороший результат в последних матчах. Они полностью освоили тактическую схему, много забивают и надёжны в обороне. «Нант» вряд ли выдержит давление такой мощной атаки. Рассмотрим ставку на победу «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.

Недавно появилась информация о состоявшемся разговоре между Мбаппе и президентом клуба. Судя по ней, Килиан заявил Аль-Хелаифи, что покинет команду летом. Правда, пока объявлять об этом в клубе не планирует. Источники также сообщают, что в «Реале» уже уведомили весь штаб и состав, что к ним присоединится француз.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ» 17 февраля 2024 года

Главный тренер красно-синих нашёл оптимальную тактическую схему, его подопечные в отличной форме и забили 12 мячей в последних пяти играх с учётом всех соревнований. В свою очередь, «канарейкам» предстоит ещё много работы, чтобы выйти из кризиса. Например, их оборона требует серьёзного усиления. Предполагаем, что «ПСЖ» одержит победу в результативной встрече.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.