Экспресс на футбол с коэффициентом 6.76: Мбаппе и Миранчук зажгут

«ПСЖ» порадует яркой игрой с «Нантом», но и «Аталанта» в матче с «Сассуоло» недалеко уйдёт.

17 февраля порадует огромным количеством интересных игр в европейских чемпионатах. Представляем вам экспресс с коэффициентом 6.76 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

«Манчестер Сити» показывает впечатляющую форму, выиграв последние 11 матчей подряд во всех турнирах. Особенно впечатляет победа в матче с «Тоттенхэмом», которая подчёркивает способность «горожан» доминировать даже перед лицом серьёзных соперников.

«Челси», с другой стороны, показывает неоднозначные результаты, варьируя победы и поражения. Тем не менее последние игры лондонцев также демонстрируют способность возвращаться в игру и забивать даже под давлением. Это было видно в матче с «Кристал Пэлас», который завершился со счётом 3:1 в их пользу.

Исходя из очных встреч, можно отметить, что предстоящая игра, скорее всего, будет напряжённой и результативной. Последняя встреча команд завершилась вничью с обилием забитых мячей (4:4). Это подчёркивает, что обе команды обладают мощным атакующим потенциалом. Учитывая домашнюю форму «Манчестер Сити», его стабильность и последние результаты, мы предполагаем, что он имеет немалые шансы одержать победу во встрече с «Челси». Однако, учитывая результативность обеих команд, можно ожидать, что и «синие» забьют как минимум один мяч.

С учётом всех факторов, нашим прогнозом будет победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75. Этот результат отразит текущую форму «горожан» и стремление удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице, а также способность «аристократов» нанести удар в ответ, несмотря на сложности, с которыми они столкнулись в последнее время.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Сассуоло»

«Аталанта» проявила себя как команда с сильным атакующим потенциалом, что подтверждается последними результатами. Бергамаски забили четыре гола «Дженоа», три мяча «Лацио» и пять «Фрозиноне». Домашняя статистика говорит в пользу хозяев, их выступления на своём стадионе стабильны и результативны.

«Сассуоло» испытывает трудности, особенно в гостевых матчах. Последние игры показывают отсутствие стабильности, с поражениями «Болонье», «Монце» и «Ювентусу». За эти три последних выезда чёрно-зелёные пропустили восемь мячей. Да и очные встречи между командами также склоняют чашу весов в пользу «богини», которая выиграла дважды в текущем сезоне — со счётом 3:1 и 2:0.

Учитывая все эти факторы, можно предположить, что «Аталанта» воспользуется своим преимуществом и покажет сильную игру, в то время как «Сассуоло» будет бороться за удержание обороны и попытается искать свой шанс в контратаках. Однако, учитывая нынешнюю форму и мотивацию обеих команд, а также их последние встречи, разумно ожидать, что «Аталанта» одержит победу с форой (-1.5) за 1.93.

Прогноз на матч «Нант» — «ПСЖ»

«ПСЖ» является явным фаворитом. Серия последних игр гостей свидетельствует о том, что они находятся в отличной форме — одержали четыре победы и добыли одну ничью в последних пяти матчах. В это время «Нант» переживает не лучшие времена, потерпев три поражения и сыграв вничью один раз на том же отрезке. Смотря на историю очных встреч, заметно преимущество парижан. Они выиграли четыре из последних пяти встреч.

Учитывая все эти факторы, а также более высокий уровень мастерства игроков «ПСЖ» и их более стабильные выступления, можно предположить, что они будут доминировать в предстоящем матче. Возможно, «Нант» попытается защищаться и играть на контратаках, однако качество защитных действий команды в последнее время оставляет желать лучшего. Потому прогноз на матч — «ПСЖ» обыграет «Нант» с комфортным для себя счетом.

Ожидается, что команда из Парижа будет контролировать игру и создаст несколько опасных моментов у ворот хозяев поля. «Нант», вероятно, будет бороться, но вряд ли сможет выдержать давление. Исходя из текущей формы и статистики, мы предсказываем победу «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00. Этот исход будет отражать разницу в классе и подготовке команд, а также нынешнее положение обеих сторон в турнирной таблице.

Экспресс на матчи 17 февраля

Ставка 1: победа «Ман Сити» в матче с «Челси» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Ставка 2: победа «Аталанты» с форой (-1.5) в игре с «Сассуоло» за 1.93.

Ставка 3: победа «ПСЖ» в матче с «Нантом» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.93 Х 2.00 = 6.76.