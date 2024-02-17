«Монреаль» — «Вашингтон». Голевая феерия Овечкина продолжится

Россиянин забил в каждом из шести последних матчей. На этом он не остановится.

18 февраля состоится матч регулярного сезона НХЛ «Монреаль» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Канадиенс» в основное время можно с коэффициентом 2.50. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами тоже в 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Монреаль» — «Вашингтон» 18 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Монреаль» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз» (18.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 18 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

18 февраля состоится множество встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Однако среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Белл-центр» померяются силами местный «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Монреаль» является одним из самых старых и успешных клубов НХЛ, но последние несколько лет складываются для него крайне неудачно. «Канадиенс» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от занимающего 12-е место «Вашингтона» составляет два очка, причём у «столичных» есть ещё несколько матчей в запасе.

В последних 10 играх подопечные Мартена Сан-Луи победили только «Айлендерс» (4:3), как раз «Вашингтон» (5:2) и «Анахайм» (5:0). Также они уступили в овертайме «Питтсбургу» (2:3 ОТ). Во всех остальных встречах команда потерпела поражения в основное время.

За этот период «Канадиенс» забросили 31 шайбу. С результативностью у них дела обстоят в целом неплохо. Одним из тех, кто делает разницу и помогает цепляться за очки, является Ник Судзуки. В 54 встречах 24-летний канадский нападающий записал на свой счёт 19 заброшенных шайб и 33 результативные передачи.

Тем не менее труды нападающих зачастую перечёркивает полное отсутствие надёжности в защите. Несмотря на старания Сэма Монтембо и Джейка Аллена, в 54 встречах «Монреаль» пропустил 194 шайбы — больше только у занимающего предпоследнее место в сводной таблице НХЛ «Сан-Хосе».

Для Александра Овечкина это является отличной возможностью сократить отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Оно составляет 58 голов, но стремительно уменьшается. В каждой из шести последних встреч 38-летний капитан «столичных» отметился заброшенными шайбами.

В последний раз подобная голевая серия была у Овечкина больше пяти лет назад. Очень благотворно отразился на его тонусе недавний небольшой перерыв. В соперниках были преимущественно лидеры. Тем не менее их надёжные защитники и голкиперы не сумели помешать Александру забить.

Плохо одно — стараний Овечкина постоянно оказывается недостаточно. В последних шести матчах подопечные Спенсера Карбери победили только «Бостон» (3:0). Помимо «Монреаля», уступили они «Далласу» (4:5 ОТ), «Флориде» (2:4), «Ванкуверу» (2:3 ОТ) и «Колорадо» (3:6). Шансов на выход в плей-офф у «Кэпс» становится всё меньше.

Впрочем, теперь это уже вряд ли сильно расстраивает болельщиков «столичных». Всё внимание сфокусировано на погоне Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Поставить на то, что россиянин забьёт в грядущем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Примечательно, что он набирал очки в каждой из шести последних очных встреч.

Недавно заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением, что интрига вокруг погони Овечкина за достижением Гретцки подогревается умышленно. Также он восхитился психологическими и физическими границами Александра. Новиков отметил, что хоккеист показывает пример другим, что в хоккее можно достичь невозможного даже в таком возрасте.

В этом сезоне Овечкин принял участие в 49 встречах, в которых забросил 14 шайб и отдал 23 результативные передачи. К предстоящему матчу россиянин подходит с хорошим запасом сил. У него было четыре дня на то, чтобы восстановить запас энергии после встречи с «Бостоном».

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Монреаль» — «Вашингтон» 18 февраля 2024 года

Обе команды очень нестабильны и располагаются в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции. Выявить фаворита не представляется возможным. Зато можно поставить на то, что голевая серия Овечкина продлится до семи игр. Россиянина прорвало. Думаем, он сумеет забить «Монреалю», у которого плохи дела в обороне. История очных встреч только за этот исход.

Ставка: Александр Овечкин забьёт за коэффициент 1.80.