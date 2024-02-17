«Монако» — «Тулуза». Ади Хюттер почувствует отсутствие Головина

18 февраля состоится матч 22-го тура Лиги 1 «Монако» — «Тулуза». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.55. Успех «фиолетовых» оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются тоже 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Тулуза» 18 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Тулуза» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Тулуза» (18.02.2024)

Позади встречи 1/8 финала Кубка Франции и матчи 21 тура Лиги 1. 18 февраля состоятся шесть игр 22-го тура первенства. В одной из них в городе Фонвьей «Монако» примет «Тулузу». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.

В последних восьми встречах в чемпионате Франции «Монако» уступил только «Лиону» (0:1) и «Реймсу» (1:3). Также он сыграл вничью с «Марселем» (2:2) и «Гавром» (1:1). Победили подопечные Ади Хюттера «Монпелье» (2:0), «Ренн» (2:1), как раз «Тулузу» (2:1) и «Ниццу» (3:2).

Красно-белые расположились на третьей строчке в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающей второе место «Ниццы» составляет всего одно очко. «Орлята» уже могли быть в роли догоняющих, если бы монегаскам не докучали удаления и дисквалификации.

Практически весь матч с «Марселем» (2:2) красно-белые играли в меньшинстве из-за удаления Гильермо Марипана. Помимо этого, игру с «Реймсом» (1:3) из-за дисквалификации пропустил Александр Головин. В предстоящем матче он также не сможет сыграть ввиду перебора жёлтых карточек.

Россиянин проводит великолепный сезон. Он трижды подряд признавался лучшим игроком месяца в «Монако». В 19 играх в Лиге 1 бывший полузащитник ЦСКА записал на свой счёт шесть голов и четыре результативные передачи. Забитый им в матче последнего тура с «Ниццей» мяч стал победным.

Головина преимущественно хвалят, но есть и те, кто относится к его показателям и выступлениям скептически. К числу последних относится бывший защитник «Челси», «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас. Он поделился мнением, что Александр недостаточно стабилен, а также подвержен травмам.

Ещё Галлас сказал, что нужно каждый день подтверждать свой уровень, а также брать пример с Криштиану Роналду, Месси и Холанда. В чём-то француз, конечно, прав, но многие с ним не согласятся. В этом сезоне Головину стали реже докучать повреждения. Он научился играть на порядок стабильнее, а также превратился в полноценного лидера «Монако».

То, что Головин не сможет принять участия в грядущем матче, без сомнений, очень хорошая новость для «Тулузы». Впрочем, шансов зацепиться за очки у неё всё равно немного. «Фиолетовые» располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице Лиги 1. Отрыв от располагающегося в опасной зоне «Лорьяна» составляет всего одно очко.

Подопечные Карлеса Мартинеса выиграли только 4 из 21 встречи в чемпионате Франции. Причём две победы они одержали в матчах с идущим на предпоследнем месте в турнирной таблице «Метцем» (3:0 и 1:0). Также «фиолетовые» восемь раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили только 20 голов — меньше лишь у «Метца» и «Клермона».

Нехватка мощности в нападении является главной проблемой «Тулузы». В обороне у неё всё более-менее в порядке. В 31 игре во всех официальных турнирах подопечные Мартинеса пропустили только 45 мячей. Для располагающейся неподалёку от зона вылета команды показатели весьма неплохие.

Единственное — совсем недавно «Тулуза» уступила «Бенфике» (1:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. «Орлы» смотрелись на порядок лучше и только чудом не забили больше. Впрочем, важно другое — «фиолетовые» потратили немало сил. К предстоящему матчу они подходят в ослабленном виде.

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 2.00. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. Без Головина обыграть «фиолетовых» красно-белым наверняка будет труднее, но разница в классе и качестве командного футбола, а также поддержка родных трибун должны сыграть свою роль.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Тулуза» 18 февраля 2024 года

На последнем отрезке сезона «Монако» смотрится весьма собранно. Если бы не дисквалификации, он уже мог бы твёрдо располагаться на втором месте в турнирной таблице. К предстоящему матчу красно-белые вновь подходят с важной кадровой потерей, но вряд ли она как-то отразится на результате. «Тулуза» видится явным аутсайдером. Она очень мало забивает и часто проигрывает. Плюс «фиолетовые» потратили много сил на игру с «Бенфикой».

Ставка: победа «Монако» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.