«Рома» всегда может рассчитывать на бельгийца, а «Баварии» поможет реабилитироваться англичанин.

Экспресс на футбол с коэффициентом 6.36: Кейн и Лукаку тянут свои команды

18 февраля завершается очередная неделя, а значит, нас ждёт немало интересных событий из мира футбола. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.36 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Лутон Таун» — «МЮ»

«Лутон Таун» показывает переменчивые результаты, однако дома способен удивить. Как было в матче с «Брайтоном», в котором он одержал победу со счётом 4:0. С другой стороны, «Манчестер Юнайтед» выглядит более стабильным благодаря победам в играх с «Астон Виллой» и «Вест Хэмом».

Исходя из очных встреч между командами, в которых «красные дьяволы» оказывались сильнее дважды, а также учитывая общее положение команд в турнирной таблице АПЛ, предполагается, что манкунианцы будут доминировать в предстоящей встрече. Однако футбол известен своей непредсказуемостью, и фанаты «Лутон Таун», разумеется, надеются на сюрприз.

Ожидается, что «МЮ» будет контролировать игру, создавая множество моментов благодаря высокому классу своих футболистов. «Лутон Таун», вероятно, будет пытаться играть от обороны с надеждой на контратаки, что может быть эффективной стратегией, учитывая недавние проблемы «красных дьяволов» в защите на выезде.

Хотя «Лутон Таун» может оказать сопротивление, особенно учитывая поддержку домашних болельщиков, качество и опыт «Манчестер Юнайтед» должны помочь подопечным тен Хага увезти три очка. Прогнозируем победу гостей за 1.75.

Прогноз на матч «Бохум» — «Бавария»

«Бохум» демонстрирует устойчивость на своём поле, имея серию из ничьих и победы в последних трёх домашних матчах. Тем не менее он также потерпел поражение в игре с дортмундской «Боруссией», что указывает на слабость перед лицом более сильных соперников. «Бавария», напротив, несмотря на недавние поражения, в том числе в матчах с «Лацио» и «Байером», остаётся командой, способной доминировать на поле и обладающей высоким атакующим потенциалом. Это подтверждается победами над мёнхенгладбахской «Боруссией» и «Унионом».

Исходя из всего вышеуказанного, можно предположить, что «Бавария» вернётся на победный путь после недавних неудач. «Бохум», несмотря на свою стойкость на домашнем поле, вряд ли сможет играть на равных с таким мощным соперником. Прогнозируется победа «красных» с форой (-1.5) за 1.88.

Прогноз на матч «Фрозиноне» — «Рома»

«Фрозиноне» показывает нестабильные результаты, проиграв две из последних пяти встреч: «Фиорентине» (1:5) и «Аталанте» (0:5). Однако победа в игре с «Кальяри» со счётом 3:1 свидетельствует о потенциале. С другой стороны, «Рома» в последних матчах показывает более уверенную игру, одержав три победы, добыв одну ничью и уступив лишь «Интеру» со счётом 2:4.

История очных встреч также говорит в пользу «Ромы», которая выиграла последние четыре встречи у «Фрозиноне». Несмотря на это, не стоит сбрасывать со счетов вероятность сюрприза, учитывая, что футбол часто бывает непредсказуемым.

В итоге прогнозируется победа «Ромы» в этом матче. Однако в футболе всегда есть место неожиданностям, и «Фрозиноне» может использовать фактор домашнего стадиона для мотивации и концентрации своих усилий на достижение положительного результата.

Тем не менее рассчитывать на то, что «волки» позволят себе потерю очков в борьбе за еврокубковые позиции, было бы наивно. Вероятнее всего, матч завершится в пользу римлян. Этот результат покажется логичным исходом, учитывая текущую форму команд и их очные встречи. Наша ставка на победу «Ромы» за 1.90.

Экспресс на матчи 18 февраля

Ставка 1: победа «МЮ» в матче с «Лутоном» за 1.75.

Ставка 2: победа «Баварии» в игре с «Бохумом» с форой (-1.5) за 1.88.

Ставка 3: победа «Ромы» в матче с «Фрозиноне» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.88 Х 1.90 = 6.36.