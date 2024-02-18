«Металлург» — «Ак Барс». Андрей Разин устал оправдываться

Пора бы уже показать на деле, что «лисы» готовы к плей-офф. За статистику, которой так хвалится тренер, очки не дают!

19 февраля состоится матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.14, шансы казанцев оценили коэффициентом 2.90. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.92.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 19 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Металлург» — «Ак Барс» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.64, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.40. Ставки на победу магнитогорцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.69. Если казанцы выиграют матч, сыграет коэффициент 2.17.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» (19.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

19 февраля в матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» сыграет с «Ак Барсом» в Магнитогорске на «Арене-Металлург». Арбитр введёт шайбу в игру в 17:00 мск.

Магнитогорцы в последней встрече на выезде уступили «Авангарду» (0:3). В первом периоде шла равная игра и команды не открыли счёт. После перерыва «ястребы» забросили шайбу, и «лисы» пошли вперёд большими силами. Они нанесли 41 бросок, несколько раз попали в каркас ворот, но не забили.

«Металлург» выступил дисциплинированно, отыграл в матче всего две минуты в меньшинстве и не пропустил. Поскольку нейтрализация большинства в этом сезоне у «лис» на высоком уровне (81,1%), соперникам приходится придумывать нестандартные ходы, чтобы забить. Тем не менее подопечные Андрея Разина сами слабо реализовывают численное преимущество (19,8%).

Главный тренер «Металлурга» был разочарован результатом. Андрей Разин рассказал в интервью, что по всем компонентам его подопечные были сильнее, но голы не забили. Он отметил, что только у лыжников и конькобежцев оцениваются все показатели, поэтому наставник «лис» пообещал исправить ошибки при реализации опасных моментов.

Не слишком надёжно отыграл матч голкипер «Металлурга» Илья Набоков, поскольку подопечные Михаила Кравца нанесли всего 20 бросков. Важную роль в линии нападения играет Данила Юров. Он является лучшим бомбардиром магнитогорцев в текущем сезоне и набрал 47 очков по системе «гол+пас». Форвард забросил 21 шайбу и сделал 26 ассистов.

Подопечные Разина занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 87 очков. Клуб выиграл 40 из 64 встреч и гарантировал себе участие в плей-офф. Магнитогорцы стабильно выступают дома. Они победили в 22 из 30 матчей.

В последних пяти встречах «лисы» показали слабый результат. Они выиграли у «Авангарда» (4:3 ОТ) и «Адмирала» (5:1), а кроме «ястребов», уступили московскому «Динамо» (3:4 Б) и «Ак Барсу» (1:2).

В минувшей встрече «барсы» разгромили на выезде московский «Спартак» (3:0). Подопечные Зинэтулы Билялетдинова хорошо оборонялись и бережно отнеслись к реализации опасных моментов. Семён Кошелев оформил дубль, а голкипер Амир Мифтахов отразил все 28 бросков. Вадим Шипачёв отметился ассистом, а его партнёр Александр Радулов остался вне заявки.

Подопечные Билялетдинова после 64 матчей набрали 80 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Они провели на выезде 33 встречи и одержали 15 побед. «Барсы» уже гарантировали себе участие в плей-офф.

Магнитогорцы в последней игре показали хороший настрой, и только вязкая защита соперника помешала им забить. Кроме того, после разгрома в Омске «лисы» попытаются реабилитироваться, а также постараются взять реванш за поражение «барсам» в последнем очном матче. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Металлурга» за 2.14.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 19 февраля 2024 года

Подопечные Андрея Разина слаженно играют в нападении, но в последних встречах упала реализация. Сильная линия атаки сумеет извлечь уроки из ошибок и исправить ситуацию. Учитывая мотивацию «лис» и хорошее выступление дома в этом сезоне, весьма вероятно, что «Металлург» одержит победу в основное время.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.14.