«Тампа-Бэй» — «Оттава». Тарасенко не перебросать Кучерова

Сколько бы ни забила команда Владимира, Никита и его одноклубники умножат эти голы минимум на два.

20 февраля состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Оттава». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Лайтнинг» можно за 1.86, а шансы «Сенаторз» оценили коэффициентом 3.24. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Оттава» 20 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Тампа-Бэй» — «Оттава» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Ставки на успех «Лайтнинг» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.34. Если «Сенаторз» победят, сыграет коэффициент 2.47.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз» (20.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 20 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 20 февраля «Тампа-Бэй» будет принимать «Оттаву» на «Амали-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

В минувшей встрече «Лайтнинг» дома крупно уступили «Флориде» (2:9). Матч начался позитивно для «молний». Брэндон Хагель открыл счёт уже на 24-й секунде, но затем инициативу перехватили «Пантерз». Они забросили девять шайб подряд и полностью доминировали.

Плохо сыграл голкипер «молний» Андрей Василевский, поэтому Джон Купер был вынужден его заменить. Никита Кучеров не повлиял на исход встречи, хотя отметился результативной передачей. В этом сезоне россиянин забросил 36 шайб и сделал 58 результативных передач. С 94 очками форвард лидирует в гонке бомбардиров.

«Лайтнинг» хорошо проводят текущий сезон НХЛ. Главный тренер Джон Купер придерживается сбалансированной тактики, делая акцент на быстром прохождении средней зоны и прессинге. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 65 очков. Она выиграла 30 из 56 встреч.

В последних пяти встречах «Лайтнинг» показали неплохие результаты. Они победили «Коламбус» (4:2), «Бостон» (3:2 Б) и «Колорадо» (6:3), а, кроме «Флориды», уступили «Айлендерс» (2:6).

«Оттава» в последней встрече проиграла «Чикаго» (2:3). Команда активно атаковала и нанесла 42 броска. По ходу матча «Сенаторз» вели в счёте, но оборона не выдержала давления соперника. Владимир Тарасенко сделал результативную передачу, а защитник Артём Зуб остался без набранных очков.

«Оттава» находится на 15-м месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков. Клуб выиграл 22 из 51 встречи. На выезде «Сенаторз» провели 21 матч и одержали семь побед.

Весьма вероятно, что «Оттава» уже не рассчитывает на участие в плей-офф в этом сезоне, поскольку отставание от восьмого места составляет 16 очков. Поэтому источники сообщают, что Тарасенко может сменить клуб перед дедлайном, а интерес к россиянину проявляют «Айлендерс» и «Колорадо».

«Молнии» в последней встрече провалились, поэтому будут дополнительно мотивированы, чтобы реабилитироваться. Команда у Джона Купера высокого уровня, в порядке Никита Кучеров. Кроме того, у «Оттавы» наблюдается системный кризис. Предлагаем ставку на победу «Тампа-Бэй» и «обе забьют» за 2.02.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Оттава» 20 февраля 2024 года

«Оттава» находится на спаде и в этом сезоне на выезде проиграла 14 матчей из 21. В свою очередь, «Лайтнинг» создают много моментов в атаке и забросили больше всех шайб в Восточной конференции — 193. Тем не менее они часто ошибаются в обороне, поэтому у «Сенаторз» будут шансы забить гол. Наша ставка на победу «молний» и «обе забьют» за 2.02.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» и обе забьют за 2.02.