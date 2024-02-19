«Ман Сити» — «Брентфорд». Холанд забьёт своё!

20 февраля состоится перенесённый матч 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитам хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.23. Успех «пчёл» оценён в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Брентфорд» 20 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на перенесённый матч 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Брентфорд» (20.02.2024)

На 20 февраля запланирована перенесённая встреча 18-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Этихад» померяются силами «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. Главный арбитр — Даррен Ингланд.

В последних девяти турах в чемпионате Англии «Манчестер Сити» потерял очки только во встречах с «Кристал Пэлас» (2:2) и «Челси» (1:1). Действительно, неудачно выступили «горожане» в матче с «аристократами». Они полностью провалились в первом тайме и только благодаря плохой реализации соперника не пропустили больше.

Одним из антигероев встречи стал Эрлинг Холанд. Лучший бомбардир команды нанёс девять ударов, но большая их часть пришлась в молоко. А ведь совсем недавно Хосеп Гвардиола восхищался тем, что норвежец вернулся в состав после травмы в отличном тонусе и помог обыграть «Эвертон» (2:0), оформив дубль.

Впрочем, это далеко не первый случай, когда Холанда подводит завершение. И до травмы он часто упускал голевые моменты. Гвардиола отметил, что в следующий раз норвежец забьёт своё. Сомневаться в этом не приходится. В 27 матчах во всех официальных турнирах в составе «горожан» 23-летний форвард записал на свой счёт 21 гол и шесть результативных передач.

Потеряв очки во встрече с «Челси», «Манчестер Сити» спустился на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» увеличилось до четырёх очков, но у подопечных Гвардиолы имеется матч в запасе. Думается, они сделают всё для того, чтобы обыграть «Брентфорд».

«Пчёлы» видятся весьма удобным соперником для «горожан». Текущий сезон складывается для них неудачно. В последних 13 турах в АПЛ подопечные Томаса Франка победили только «Лутон» (3:1), «Ноттингем Форест» (3:2) и «Вулверхэмптон» (2:0). Во всех остальных матчах они потерпели поражения, в частности как раз с «Манчестер Сити» (1:3).

Возвращение в состав Айвана Тони после длительной дисквалификации положительно отразилось на команде из Лондона. Нападающий отметился забитыми мячами в четырёх из пяти последних встреч в чемпионате Англии. Однако результаты улучшились не сильно.

Труд нападающих обесценивают защитники. Несмотря на старания Марка Флеккена, в последних 13 матчах в АПЛ подопечные Томаса Франка пропустили 29 мячей. Интересно, что во встрече с «Манчестер Сити» нидерландский голкипер совершил целых 12 сейвов, а также отдал голевой пас. Если бы не он, «пчёлы» проиграли бы с крупным счётом.

Помимо нехватки качества в обороне, у «Брентфорда» наблюдаются проблемы с выездными матчами. Он победил только в 3 из 11 встречах в АПЛ на выезде, а также один раз сыграл вничью. Поставить на то, что в предстоящем матче сыграет ИТ1Б 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

В 38 встречах во всех официальных турнирах «горожане» забили 93 мяча. К предстоящему матчу они подходят в полном составе, без травм и дисквалификаций. Думается, поддержка домашних трибун поможет Эрлингу Холанду исправиться за неудовлетворительное выступление в игре с «Челси».

Прогноз и ставки на матч 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Брентфорд» 20 февраля 2024 года

«Манчестер Сити» — явный фаворит. Гвардиола наверняка сделает выводы из игры с «аристократами» и исправит ошибки. Вполне вероятно, «горожане» победят с крупным счётом. Забивают они регулярно и очень много. «Брентфорд», в свою очередь, часто пропускает и постоянно проигрывает на последнем отрезке сезона.

Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2.5 мяча за 1.81.