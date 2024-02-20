«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Русская машина набирает обороты

21 февраля состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Дэвилз» можно за 2.00, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 2.93. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 21 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Нью-Джерси» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.32. Ставки на успех «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.26. Если победят «Дэвилз», сыграет коэффициент 1.65.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (21.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

21 февраля в матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» на «Кэпитал Уан-Арене». Арбитр введёт шайбу в 3:00 мск.

«Столичные» в последней встрече на выезде победили «Монреаль» (4:3). Они умело атаковали, агрессивно прессинговали и нанесли 34 броска. В первом периоде «Кэпиталз» забросили две шайбы. В целом инициативой владел «Вашингтон», но соперник трижды сравнивал счёт. В итоге Алексей Протас забросил победную шайбу незадолго до окончания матча.

Отметился результативной передачей Овечкин, но его голевая серия длиной в шесть матчей была прервана. Таким образом, капитан «Кэпиталз» не смог повторить личное достижение 18-летней давности. Рекорд россиянина по продолжительности голевой серии был установлен им в дебютном сезоне-2005/2006.

У капитана «столичных» важная роль в нападении. Он является лучшим бомбардиром «Кэпиталз» в этом сезоне, набрав 38 очков по системе «гол+пас».

Подопечные Карбери занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 56 очков. Клуб выиграл 24 из 53 встреч и на шесть очков отстаёт от зоны плей-офф. «Столичные» слабо выступают дома. Они победили лишь в 13 из 27 матчей.

В последних пяти встречах «Вашингтон» показал средние результаты. Кроме «Монреаля», он выиграл у «Бостона» (3:0), а уступил «Флориде» (2:4), «Ванкуверу» (2:3 ОТ) и «Колорадо» (3:6).

«Нью-Джерси», в свою очередь, в минувшей встрече обыграл «Филадельфию» (6:3) на открытом воздухе. Матч прошёл в Нью-Йорке на «Метлайф-стэдиум». Подопечные Линди Раффа опасно атаковали и с первого периода владели инициативой. Необходимо отметить нападающего Нико Хишира, который оформил дубль и сделал результативную передачу.

Подопечные Раффа в 54 матчах набрали 60 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Они совсем немного отстают от зоны плей-офф, поэтому предельно мотивированы. «Дэвилз» провели на выезде 26 встреч и одержали в них 15 побед.

В последних встречах «столичные» выступают неплохо. Они прибавили в реализации большинства и лучше обороняются. В свою очередь, «Нью-Джерси» нестабилен и на выезде победил только в одном из четырёх последних матчей. Предлагаем рассмотреть ставку на то, что «Вашингтон» не проиграет и «обе забьют», за 1.89.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 21 февраля 2024 года

Александр Овечкин в хорошей форме, а команда берёт пример с капитана. «Столичные» прибавили во многих компонентах, а «Нью-Джерси» на выезде нестабилен, много ошибается в защите, но хорошо атакует. Наша ставка на то, что «Вашингтон» не проиграет и «обе забьют», за 1.89.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и обе забьют за 1.89.