«Наполи» — «Барселона». Смена тренера Хвичу не спасёт

21 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.60. Успех неаполитанцев оценён в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона» 21 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Наполи» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона» (21.02.2024)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 21 февраля состоятся две первые встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Армандо Диего Марадона» в Неаполе померяются силами действующие чемпионы Италии и Испании — «Наполи» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

С тех пор как стало известно об уходе Лучано Спаллетти с поста главного тренера, у неаполитанцев начался регресс. В начале сезона их руководство доверилось Руди Гарсии. Однако после невнятного старта оно уволило француза и пригласило Вальтера Маццарри, ранее уже руководившего командой. Это решение себя не оправдало.

Под руководством Маццарри «партенопейцы» провели 12 матчей в Серии А, в которых одержали только четыре победы и три раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили лишь девять мячей, а пропустили 15. Из-за поражений неаполитанцы спустились на девятую строчку турнирной таблицы первенства.

Также «Наполи» вылетел из Кубка Италии, с разгромным счётом уступив на стадии 1/8 финала «Фрозиноне» (0:4). За этот отрезок времени делавший при Спаллетти результат Хвича Кварацхелия забил только три мяча. В выступлениях грузина и других ведущих футболистов «партенопейцев» наблюдается сильный спад.

В итоге перед матчем с «Барселоной» было объявлено об увольнении Маццарри. Новым тренером «Наполи» стал возглавляющий сборную Словакии Франческо Кальцона. Сообщается, что стороны заключили контракт до конца сезона. Вполне вероятно, назначение опытного специалиста воодушевит лидеров «партенопейцев», но оно может оказать и негативный эффект.

У «Барселоны» тоже довольно туманное будущее, ведь Хави объявил об уходе по окончании сезона. Тем не менее дела у неё идут определённо лучше, чем у «Наполи». Сине-гранатовые располагаются на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Отставание от лидирующего «Реала» большое, но и отрыв от идущего следом «Атлетико» комфортный.

В последних восьми турах в Примере каталонцы уступили только «Вильярреалу» (3:5). Также они сыграли вничью с «Гранадой» (3:3). За этот отрезок времени подопечные Хави пропустили 15 мячей, а забили 21. Четыре из них записал на свой счёт Роберт Левандовски. Ещё он отдал две результативные передачи.

Оформив дубль в матче последнего тура Ла Лиги с «Сельтой» (2:1), Левандовски достиг отметки в 50 голов в составе «Барсы». Тем самым он превзошёл клубное достижение бывшего легендарного футболиста Тьерри Анри, забившего 49 мячей в футболке сине-гранатовых.

Помимо Роберта, набрал хорошую форму Илкай Гюндоган. В последних семи матчах в чемпионате Испании он забил три мяча и отдал столько же голевых пасов. Увеличение результативности поляка и немца связано с несколькими факторами. Один из них — улучшение кадровой ситуации.

Во-первых, от травм оправились несколько ведущих футболистов, в частности Педри и Марк-Андре тер Штеген. Во-вторых, у сине-гранатовых появились три новых юных таланта — 16-летний Ламин Ямал, 17-летний Пау Кубарси и 18-летний Витор Роке. Молодая кровь заметно взбодрила каталонцев.

Поставить на то, что «Барселона» не проиграет «Наполи» и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. В 36 матчах во всех турнирах сине-гранатовые забили 75 мячей, но и пропустили немало — 51. Даже после возвращения в состав тер Штегена они продолжают регулярно пропускать.

Неаполитанцы выиграли только 14 из 33 матчей во всех официальных турнирах, а также семь раз сыграли вничью. За этот период времени они забили 46 мячей, но и пропустили ненамного меньше — 42. Всё ведёт к тому, что «партенопейцы» подарят каталонцам путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В последнее время появляется всё больше слухов о том, что Хвича может исполнить свою заветную мечту. Его будущее связывают с переходом в «Барселону». Однако для этого нужно понравиться боссам каталонского клуба, а в этом матче сделать это у него вряд ли получится.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона» 21 февраля 2024 года

«Наполи» по-прежнему не может найти свою игру. Он много пропускает, часто теряет очки и переживает ещё одну смену тренера. Поможет она поправить дела или нет — остаётся только гадать. «Барселона» гораздо стабильнее неаполитанцев, особенно на последнем отрезке сезона. Её лидеры набрали хорошую форму, стало меньше кадровых потерь, плюс немалый вклад привносит талантливая молодёжь.

Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.88.