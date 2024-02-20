«Порту» — «Арсенал». Артета сеет панику

От статистики последних матчей «канониров» должно быть страшно даже самым сильным соперникам.

21 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.71. Успех «драконов» оценён в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Арсенал» 21 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Порту» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.67. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Арсенал» (21.02.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 21 февраля состоятся два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Драгау» померяются силами «Порту» и лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Для «Порту» сезон складывается не лучшим образом. Он располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии. Подопечные Сержиу Консейсау выиграли только 15 из 22 матчей. За этот отрезок времени они пропустили лишь 16 мячей, но и забили, по собственным меркам, мало — 37 голов.

На групповом этапе Лиги чемпионов «драконы» дважды уступили «Барселоне» (0:1 и 1:2), ослабленной травмами. В обеих встречах они местами смотрелись неплохо. Подопечные Консейсау много атаковали и часто били по воротам, но практической пользы это не принесло.

Сине-белых стала часто подводить реализация. Заметный спад наблюдается в выступлениях одного из их лидеров нападения Мехди Тареми. В этом сезоне в составе «Порту» он принял участие в 23 встречах во всех официальных турнирах, в которых отметился только пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Также неудовлетворительно сыграл Тареми в матче 1/2 финала Кубка Азии, в котором его национальная команда уступила Катару (2:3). Он провёл на поле все 90 минут, но так и не отметился полезными действиями. В преддверии грядущей встречи Консейсау предоставил форварду дополнительный отдых. Однако что-то подсказывает, что это никак не поможет делу.

«Арсеналу» пошёл на пользу недавний перерыв. Во всех пяти последних турах в чемпионате Англии он одержал результативные победы. Сначала «канониры» обыграли «Кристал Пэлас» (5:0) и «Ноттингем Форест» (2:1), а затем – «Ливерпуль» (3:1), «Вест Хэм» (6:0) и «Бёрнли» (5:0).

Таким образом, лондонцы вернулись в чемпионскую гонку АПЛ. Они сократили отставание от лидирующих мерсисайдцев до двух очков. Микель Артета заслуживает особой похвалы. Во время паузы он провёл тщательную работу над ошибками и значительно улучшил качество командной игры «Арсенала».

Отличным показателем тренерского вклада в успех служит поставленный в матче с «Бёрнли» клубный рекорд. «Канониры» забили 24-й гол со стандарта в сезоне. Показатель удивляет, ведь впереди у них есть ещё много туров для того, чтобы улучшить историческое достижение.

Также стоит отметить, что шикарную форму набрал Букайо Сака. В последних пяти матчах в АПЛ он забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. По ходу встречи с «Ливерпулем» форвард получил повреждение голеностопа, но, к счастью, всё обошлось. Он избежал серьёзной травмы.

Поставить на то, что «Арсенал» обыграет «драконов» и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Несмотря на то что матч состоится на стадионе «Драгау» в Порту, «канониры» видятся явными фаворитами. После небольшого перерыва они просто неудержимы.

В последних пяти встречах в чемпионате Англии подопечные Артеты забили 21 гол. И это при том, что в трёх из пяти случаев они выступали на выезде. Даже одному из самых неудобных для себя соперников — «Вест Хэму» — в гостях «канониры» умудрились отгрузить целую авоську.

У «драконов» же в этом сезоне совсем не идёт игра в важных матчах с сильными и принципиальными соперниками. Во встрече за Суперкубок Португалии они уступили «Бенфике» (0:2). Кроме того, подопечные Сержиу Консейсау проиграли «орлам» (0:1) и «Спортингу» (0:2) в первенстве.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Арсенал» 21 февраля 2024 года

«Порту» переживает непростые времена. Относительно минувшего сезона у него ощутимо снизилась результативность, а также ухудшились результаты. Даже дома «драконам» вряд ли удастся навязать борьбу раздухарившимся «канонирам». «Арсенал» пребывает на подъёме. Он очень много забивает и обыгрывает всех без разбору.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 1.5 мяча за 2.12.