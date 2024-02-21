«Карабах» — «Брага». Лунёв произведёт фурор

«Скакуны» в шаге от того, чтобы впервые в истории выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

22 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Карабах» — «Брага». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «оружейников» можно с коэффициентом 2.37. Успех «скакунов» оценён в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Карабах» — «Брага» 22 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Карабах» — «Брага» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Карабах» — «Брага» (22.02.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 22 февраля состоится восемь ответных встреч 1/16 финала. В одной из них в Баку померяются силами «Карабах» и «Брага». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

В первом матче, несмотря на то что он проходил в Португалии, «Карабах» одержал сенсационную победу со счётом 4:2. Одним из главных героев встречи стал Абделла Зубир. Он оформил дубль, а также отдал одну результативную передачу. Ещё здорово выступил Андрей Лунёв. Он совершил пять сейвов.

Российский голкипер попал в символическую сборную первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. Неудачно он сыграл разве что в моменте с первым пропущенным мячом. Лунёв плохо выбрал позицию во время подачи соперником углового. Также он несколько раз отбил мяч перед собой, но защитники вовремя подстраховали.

Вратарь внёс огромный вклад в то, что «Карабах» сумел выйти в плей-офф Лиги Европы. Он принял участие во всех шести матчах группового этапа, в которых пропустил девять голов. Цифра немаленькая, но, с другой стороны, шесть из них были пропущены во встречах с не знающим поражений в этом сезоне «Байером» (1:5 и 0:1).

В четырёх других матчах подопечные Гурбана Гурбанова обыграли «Мольде» (1:0) и «Хеккен» (1:0 и 2:1), а также сыграли с норвежским клубом вничью — 2:2. В чемпионате Азербайджана дела у «скакунов» идут отлично. Они возглавляют турнирную таблицу первенства. Отрыв от занимающего вторую строчку «Сумгаита» огромный.

У «Браги» ситуация менее привлекательная. Относительно минувшего сезона она сильно сбавила. «Оружейники» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии. Отставание от «Порту», располагающегося на третьем месте, составляет пять очков.

«Архиепископы» выиграли только четыре из девяти последних матчей в Примейре. Также они сыграли вничью с «Виторией Гимарайнш» (1:1) и «Шавишем» (1:1). Уступили подопечные Артура Жорже «Бенфике» (0:1), «Порту» (0:2) и «Спортингу» (0:5). Также они вылетели из Кубка Португалии, проиграв на стадии 1/8 финала «Бенфике» (2:3).

В шести матчах группового этапа Лиги чемпионов «оружейники» обыграли только пребывавший в жутком кризисе «Унион» (3:2), а также сыграли с ним же вничью — 1:1. Уступили они нестабильному «Наполи» (1:2 и 0:2), а также мадридскому «Реалу» (1:2 и 0:3).

«Архиепископам» не хватает как оригинальности в нападении, так надёжности в обороне. В 35 матчах во всех официальных турнирах они забили 70 голов, но практически все они пришлись на долю аутсайдеров. А вот пропустили за этот период времени подопечные Артура Жорже целых 55 мячей.

Поставить на то, что «Карабах» не проиграет и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Высокой результативности не ждём. Подопечным Гурбана Гурбанова достаточно сыграть вничью для того, чтобы добыть путёвку в следующую стадию Лиги Европы.

Скорее всего, тренер «скакунов» сделает упор на надёжности в обороне, и ключевую роль сыграет Лунёв. В 37 матчах во всех официальных турнирах «Карабах» пропустил только 39 мячей. Россиянин помогает ему творить историю. Матч с «Брагой» был первым для азербайджанского клуба за всю историю существования в плей-офф Лиги Европы.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Карабах» — «Брага» 22 февраля 2024 года

«Карабах» может стать одной из главных сенсаций сезона. Он очень здорово выступает как на внутренней, так и на международной арене. А вот «Брага» испытывает проблемы во встречах с сильными соперниками. Она допускает много брака в обороне и не реализует свои моменты. Поэтому чаша весов склоняется в пользу хозяев.

Ставка: «Карабах» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.87.