«Ренн» — «Милан». Леау и Жиру только вошли во вкус

22 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Ренн» — «Милан». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не смогли определить фаворита: поставить на победу французского клуба можно с коэффициентом 2.75. Успех миланцев оценён в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ренн» — «Милан» 22 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ренн» — «Милан» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей также доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Ренн» — «Милан» (22.02.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 22 февраля состоится восемь ответных встреч 1/16 финала. В одной из них на стадионе «Роазон Парк» померяются силами «Ренн» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Первый матч «Ренн» проиграл со счётом — 0:3. И стоит отметить, что миланцы вполне могли забить больше. Был эпизод, когда Рафаэл Леау попал в перекладину. Также запомнился момент на 73-й минуте, когда поочерёдно выручили Стив Манданда и Азор Матусива. Полузащитник остановил летевший в пустые ворота мяч.

«Милан» доминировал. Довёл счёт до разгромного он в издевательски красивой манере. Соорудили гол на двоих Тео Эрнандес и Рафаэл Леау. Защитник и нападающий сыграли в стенку, причём португалец эффектно отдал пас французу пяткой. Получив ответную передачу, он в одно касание технично пробил в дальний угол. Как говорится, такие не берутся.

Также данный дуэт сделал разницу во встрече 24-го тура Серии А с «Наполи» (1:0). Только тогда латераль забил с передачи форварда. Стефано Пиоли на послематчевой пресс-конференции заявил о том, что лучшие времена Леау и Эрнандеса вернулись. Сомнений в этом не возникает.

Впрочем, миланцы в принципе находятся на подъёме. Все пять произведённых Пиоли замен в матче с «Ренном» не только не ухудшили качество игры, но и добавили интенсивности. Если бы футболисты пребывали в таком тонусе во время группового этапа Лиги чемпионов, команда наверняка прошла бы в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.

В последних 10 турах в чемпионате Италии подопечные Пиоли уступили только «Монце» (2:4), а также два раза сыграли вничью. Проиграли они из-за удаления, которое при счёте 0:2 заработал Лука Йович. Интересно, что даже в меньшинстве миланцы сумели сравнять счёт, но соперник забил ещё два гола в самой концовке.

Также встреча с «Монцей» интересна тем, что в обоих голах поучаствовал Оливье Жиру. 37-летний нападающий проводит прекрасный сезон. В 22 матчах в Серии А он забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач. Таким образом, француз впервые с сезона-2015/2016 достиг отметки в 20 голевых действий в лиге.

Может показаться, что «Ренн» так же, как и «Милан», набрал отличный ход. Он выиграл шесть последних матчей в чемпионате Франции. Однако в соперниках у клуба были преимущественно располагающиеся в середине и нижней части турнирной таблицы первенства команды — «Клермон» (дважды 3:1), «Лион» (3:2), «Монпелье» (2:1) и «Гавр» (1:0).

Исключение — победа во встрече с «Ниццей» (2:0), но у «орлят» отчётливо проглядывается спад. На последнем отрезке сезона они потерпели ряд поражений и спустились на третью строчку в турнирной таблице Лиги 1. Если же заглянуть немного пораньше, то обнаружится, что у «Ренна» серьёзные проблемы.

Конечно, возвращение Жюльена Стефана на должность главного тренера заметно воодушевило «Ренн». Пусть и во встречах с андердогами, но он всё же набрал важные очки и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице первенства. Однако встреча с «Миланом» показала, что у наставника впереди ещё очень много работы.

Примечательно, что первый матч с «Миланом» посетило рекордное количество французских болельщиков. Только это не помогло «Ренну» избежать разгромного поражения. Вряд ли дома будет по-другому. Предлагаем поставить на победу «Милана» с нулевой форой за коэффициент 1.93.

Дело ещё в том, что в матче с «Монцей» Пиоли выпустил некоторых основообразующих игроков — Леау, Пулишича и Жиру — лишь во втором тайме. К предстоящему матчу они подходят с отличным запасом энергии. Сдаётся, ответная игра так же, как и первая, пройдёт под диктовку миланцев.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Ренн» — «Милан» 22 февраля 2024 года

Думается, ответный матч будет во многом похож на первый. «Ренн» только начал приходить в себя после провальной первой половины сезона. Ко встрече с таким сильным соперником он пока не готов. «Милан» прибавил на последнем отрезке сезона. Практически все его футболисты, в особенности лидеры, набрали отменную форму. Клуб демонстрирует превосходный командный футбол и регулярно выигрывает.

Ставка: победа «Милана» с форой (0) за 1.93.