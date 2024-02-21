«Марсель» — «Шахтёр». Обамеянг сбавит скорость

В этом матче на первый план выйдет оборона.

22 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» — «Шахтёр». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу провансальцев можно с коэффициентом 1.74. Шансы «горняков» оцениваются в 4.60. На ничью дают коэффициент 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» — «Шахтёр» 22 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Марсель» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют «горняки», сыграет коэффициент 1.49. Гол бело-голубых доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» — «Шахтёр» (22.02.2024)

Игра 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» — «Шахтёр» начнётся 22 февраля на стадионе «Велодром». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

Подопечные Марино Пушича в минувшем матче едва не уступили «Марселю», поскольку только в добавленное время Эгиналдо сравнял счёт (2:2). «Шахтёр» много атаковал и создал несколько опасных моментов, вот только клуб подвели грубые ошибки в обороне. Кроме того, неуверенно выступил голкипер Дмитрий Ризнык.

Стоит отметить, что бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий провёл матч на скамейке запасных, хотя его опыт мог бы пригодиться «горнякам». Весьма вероятно, что ветеран не набрал оптимальные кондиции или проигрывает конкуренцию более молодым игрокам обороны «Шахтёра».

Подопечные Марино Пушича начинали с участия в групповом этапе Лиги чемпионов. В группе Н они заняли третье место, пропустив в плей-офф «Барселону» и «Порту». Отметим, что «Шахтёр» выиграл три матча из шести.

«Марсель» в минувшей встрече на выезде уступил «Бресту» (0:1). У бело-голубых не получилась игра в позиционном нападении. Соперник атаковал гораздо опаснее и нанёс 15 ударов. Кроме того, провансальцы пропустили гол незадолго до окончания матча, причём они уже играли в большинстве.

Подопечные Дженнаро Гаттузо предприняли попытки отыграться, но они провалились. Наставник провансальцев болезненно воспринял поражение и ушёл в отставку. По информации источника, итальянский специалист почувствовал, что не может творить чудеса с имеющимися в его распоряжении игроками.

Вскоре руководство объявило о назначении нового наставника. Им стал 70-летний бывший главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Жан-Луи Гассе. Специалист выразил огромное желание начать работать с командой. Он пообещал выложиться на максимум.

В последних пяти встречах в чемпионате Франции провансальцы выступили плохо. Помимо «Бреста», они проиграли «Лиону» (0:1), а вничью сыграли со «Страсбургом» (1:1), «Монако» (2:2) и «Метцем» (1:1).

Лучший бомбардир бело-голубых в текущем сезоне — это Пьер-Эмерик Обамеянг. Нападающий забил 15 мячей во всех турнирах и сделал семь результативных передач. 34-летний форвард находится в хороших физических кондициях и полезно участвует не только в позиционных атаках, но и в прессинге.

В этом сезоне Лиги Европы провансальцы выступили хорошо. Они заняли второе место в турнирной таблице группы В, набрав 11 очков. Отметим, что «Марсель» проиграл только один матч из шести.

Что может быть лучше, чем встретить нового тренера хорошим результатом. Вот только играть предстоит с «Шахтёром», который способен наделать много шума даже в Лиге чемпионов, не говоря уже про Лигу Европы. Мы считаем, что этот матч не получится таким результативным и стороны сосредоточатся на защите. Наша ставка на тотал меньше 2.5 мяча за 2.07.

Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» — «Шахтёр» 22 февраля 2024 года

Команды далеки от оптимальных кондиций. «Горняки» только набирают форму после зимней паузы, а провансальцы угодили в кризис, особенно в позиционном нападении. Возможно, что отставка Гаттузо и назначение нового тренера заставят команду собраться. Поэтому мы не ждём много голов, а ставим на осторожный футбол в исполнении «Марселя» и «Шахтёра».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.07.