«Рома» — «Фейеноорд». У Моуринью достойный преемник

22 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «джаллоросси» можно с коэффициентом 2.18. Успех «гордости Юга» оценён в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд» 22 февраля 2024 года

Аналитики сомневаются, что матч «Рома» — «Фейеноорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд» (22.02.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 22 февраля состоятся восемь ответных встреч 1/16 финала. В одной из них на стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» примет «Фейеноорд». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Смена наставника оказывает положительное влияние на «Рому». В последних пяти турах в чемпионате Италии под руководством Даниэле Де Росси она уступила только лидирующему «Интеру» (2:4). Обыграли «джаллоросси» сначала «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1) и «Кальяри» (4:0), а затем «Фрозиноне» (3:0).

Одним из главных героев последней встречи стал Сердар Азмун. Он провёл на поле все 90 минут и записал на свой счёт гол. Ранее бывший нападающий «Зенита» забил мяч в полуфинальной встрече Кубка Азии. Он поразил ворота будущего победителя турнира ударом через себя.

Иранец набрал очень хорошую форму, но в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фейеноордом» Де Росси решил оставить его в запасе. Встреча проходила в Роттердаме и ознаменовалась ничьей — 1:1. В целом для римлян это вполне неплохой результат. Хотя Ромелу Лукаку заявил, что радоваться рано.

Лучший бомбардир в истории Бельгии проводит очень хороший сезон. В 39 встречах во всех официальных турнирах в составе клуба и сборной он забил 30 мячей, а также отдал три результативные передачи. Отметившись голом в матче с «Фейеноордом», Лукаку вошёл в тройку лучших бомбардиров турнира.

В целом в первой встрече «Фейеноорд» оставил после себя приятное впечатление. Он чаще владел инициативой и нанёс больше ударов, в том числе в створ. Тем не менее для победы этого оказалось недостаточно. Если дома «гордость Юга» не сумела выиграть, то каковы шансы зацепиться за результат на выезде?

В чемпионате Нидерландов дела у клуба из Роттердама идут неплохо. Он располагается на втором месте в турнирной таблице. В 22 встречах в первенстве подопечные Арне Слота уступили только «Твенте» (1:2) и лидирующему ПСВ, а также четыре раза сыграли вничью. За этот период времени они забили 56 мячей, а пропустили 17.

А вот в шести турах группового этапа Лиги чемпионов «Фейеноорд» победил только «Селтик» (2:0) и «Лацио» (3:1). Причём в обоих случаях он выступал дома. Во всех остальных встречах «гордость Юга» потерпела поражения. За этот период времени она забила только девять мячей, а пропустила 10.

Поставить на то, что «джаллоросси» обыграют «Фейеноорд», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. Конкуренция и уровень футбола в чемпионате Италии на порядок выше, чем в первенстве Нидерландов. У римлян лучше комплектация состава и результаты выступлений на международной арене.

Ещё свеж в памяти финал позапрошлого розыгрыша Лиги конференций, в котором «Рома» под руководством Жозе Моуринью победила «гордость Юга» со счётом 1:0. Также во главе с португальцем она выбила «Фейеноорд» из минувшего розыгрыша Лиги Европы, выиграв по сумме двух матчей (0:1 и 4:2 ДВ).

Думается, Даниэле Де Росси не ударит в грязь лицом и докажет, что руководство «волков» приняло верное решение, уволив португальского специалиста. Поддержка домашних трибун и отличный тонус игроков должны помочь бывшему легендарному футболисту вывести родной клуб в следующую стадию турнира.

Конечно, расставание с Моуринью будет обсуждаться ещё долго. Жозе отметил, что это увольнение — одно из тех, которое причинило ему больше всего боли. Ради римлян тренер отказался возглавить национальную команду и не принял большое предложение из Саудовской Аравии. Он привёл «волков» к трофею и привлёк ряд звёздных игроков.

По-человечески Жозе Моуринью жаль. Он очень многое сделал для «Ромы». Однако при новом наставнике «джаллоросси» демонстрируют куда более зрелищный и красивый футбол. Де Росси более интересно и разносторонне пользуется ресурсами, чем португалец, и это пока что приносит отличные плоды.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «Фейеноорд» 22 февраля 2024 года

Назначение Де Росси воодушевило «Рому». Она стала больше забивать и чаще набирать очки. Дома «джаллоросси» наверняка обыграют «Фейеноорд». «Гордость Юга» преуспевает на внутренней арене, но вот результаты выступлений в еврокубках у неё, строго говоря, неудовлетворительные. Разница в классе играет свою роль.

Ставка: победа «Ромы» за коэффициент 2.18.