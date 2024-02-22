Экспресс на футбол с коэффициентом 7.8: Пиоли и Де Росси прославляют Серию А

Завершились первые матчи плей-офф Лиги чемпионов, а значит, пришло время для игр в Лиге Европы. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.80 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Ренн» — «Милан»

В последнем очном матче этих соперников «Милан» одержал победу со счётом 3:0, что даёт итальянскому клубу солидное преимущество перед ответной встречей. Тем не менее, играя на домашнем стадионе, «Ренн» будет нацелен на реванш и попытается переломить ситуацию.

Анализируя предыдущие матчи команд, можно заметить, что «Ренн» демонстрирует неплохие результаты в домашних играх, в том числе победив «Клермон» со счётом 3:1. В то же время выездные матчи для «Милана» нередко оказывались трудными, что подтверждается поражением во встрече с «Монцей» — 2:4.

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что матч будет напряжённым с обеих сторон. «Ренн», используя поддержку родных трибун, попытается оказать давление на соперника с первых минут. «Милан», в свою очередь, будет стремиться контролировать ход матча, опираясь на опыт и мастерство своих футболистов.

Прогнозируя исход встречи, можно ожидать, что «дьяволы», несмотря на внешние факторы, смогут удержать преимущество, полученное в первом матче. Вероятно, миланцы отыграют аккуратнее в защите, не давая «Ренну» лёгких возможностей для забитых мячей. Предлагаем ставку на то, что «Милан» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 2.05.

Прогноз на матч «Рома» — «Фейеноорд»

Первая встреча этих команд завершилась ничьей со счётом 1:1. Это говорит о том, что соперники достаточно равны и мотивированы. «Рома» подходит к этому матчу с хорошими показателями в последних играх, включая разгром «Фрозиноне» со счётом 3:0 и «Кальяри» — 4:0. Однако поражение от «Интера» 2:4 показывает, что у команды есть слабости, которые могут быть использованы соперником.

«Фейеноорд», в свою очередь, также находится в хорошей форме, одержав победу в последних трёх матчах чемпионата Нидерландов. Голландский клуб, несомненно, будет стремиться использовать свои сильные стороны, чтобы добиться успеха и в этой встрече.

Учитывая текущую форму обеих команд и их недавнюю встречу, можно предположить, что матч будет напряжённым и богатым на голевые моменты. «Рома» будет стараться использовать преимущество домашнего поля, что сыграет в её пользу. Хотя «Фейеноорд» уже показал, что умеет отвечать на такие вызовы.

Прогнозируется, что обе команды забьют, но итоговый результат будет зависеть от того, как каждая команда сыграет в защите и сможет использовать свои моменты. В итоге предполагается победа «Ромы», учитывая её текущее состояние и результаты домашних выступлений. Ставки на то, что выиграют римляне, принимают за 2.15.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Янг Бойз»

В первой встрече, которая прошла неделю назад, португальская команда одержала победу со счётом 3:1. Это весомый задел перед ответным матчем на своём поле. «Спортинг» показывает впечатляющую форму, выиграв последние пять встреч, причём четыре из них всухую. В то же время «Янг Бойз», несмотря на поражение в первом матче, не стоит списывать со счетов. Швейцарский клуб также находится в хорошей форме, выиграв три из последних пяти встреч.

Преимущество своего поля и текущая форма «Спортинга» делают его фаворитом в этом матче. Возможно, «пчёлы» смогут забить один гол, учитывая атакующий стиль игры обеих команд, но португальская оборона должна справиться с давлением.

Исходя из текущей формы, домашней статистики и истории встреч команд, наш прогноз на игру — победа «Спортинга» и тотал больше 2.5 мяча за 1.77. Этот результат позволит португальской команде пройти дальше в Лиге Европы.

Экспресс на матчи 22 февраля

Ставка 1: «Милан» не проиграет «Ренну» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

Ставка 2: победа «Ромы» в матче с «Фейеноордом» за 2.15.

Ставка 3: победа «Спортинга» в игре с «Янг Бойз» и тотал больше 2.5 мяча за 1.77.

Общий коэффициент: 2.05 Х 2.15 Х 1.77 = 7.80.