«Байер» — «Майнц». Хаби Алонсо рвётся к чемпионству

Уже почти никто не сомневается в победе «фармацевтов».

23 февраля состоится матч 23-го тура Бундеслиги «Байер» — «Майнц». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.23. Шансы «карнавальников» оцениваются в 13.0. На ничью дают коэффициент 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура Бундеслиги «Байер» — «Майнц» 23 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Байер» — «Майнц» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.18.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура Бундеслиги «Байер» — «Майнц» (23.02.2024)

Игра 23-го тура Бундеслиги «Байер» — «Майнц» начнётся 23 февраля на стадионе «Бай-Арена». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск.

«Фармацевты» в минувшем матче в Бундеслиге на выезде обыграли «Хайденхайм» (2:1). Соперник сделал акцент на плотную позиционную оборону и внимательно следил за нападающими «Байера». В отсутствие травмированного Виктора Бонифасе основная нагрузка в атаке выпала на Патрика Шика и Амина Адли.

Жереми Фримпонг открыл счёт незадолго до перерыва. Во втором тайме игра раскрылась, поскольку сопернику пришлось идти вперёд большими силами. На 81-й минуте Флориан Вирц нашёл передачей Адли, который забил второй мяч.

Игра «Байера» в позиционном нападении остаётся козырем команды. Леверкузенцы в этом сезоне Бундеслиги в 22 матчах забили 57 мячей. Кроме того, у главного тренера Хаби Алонсо нет никаких претензий к обороне, которая практически не допускает ошибок. Всего 15 голов пропустили «фармацевты» — это лучший показатель в чемпионате Германии.

«Байер» никому не проиграл в этом сезоне в первенстве страны. Команда находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 58 очков в 22 матчах. Клуб выиграл 18 встреч. Стоит отметить, что на домашней арене «фармацевты» провели 11 игр, в которых одержали девять побед и пропустили всего шесть мячей.

В последних пяти встречах в Бундеслиге подопечные Хаби Алонсо выступили отлично. Помимо «Хайденхайма», они победили «Лейпциг» (3:2), «Дармштадт» (2:0) и «Баварию» (3:0), а вничью сыграли с мёнхенгладбахской «Боруссией» (0:0).

«Байер» в недавнем матче Бундеслиги разгромил дома «Баварию» (3:0). Наставник «фармацевтов» Хаби Алонсо перехитрил главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля, выбрав нестандартную модель игры. «Красные» не сумели перестроиться и пропустили три мяча.

В феврале «Майнц» назначил нового главного тренера. Им стал Бо Хенриксен, который ранее работал с «Цюрихом». Датскому специалисту предстоит решить сложную задачу по спасению команды от вылета. Дебют наставника следует признать успешным, поскольку его подопечные победили дома «Аугсбург» (1:0). Решающий мяч забил Сепп ван ден Берг.

«Карнавальники» неудачно выступили в последних пяти встречах в Бундеслиге. Помимо победы, в игре с «Аугсбургом», клуб завершил вничью матч с «Унионом» (1:1), а уступил «Айнтрахту» (0:1), «Вердеру» (0:1) и «Штутгарту» (1:3).

«Майнц» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 15 очков в 22 встречах. Клуб выиграл два матча и девять раз сыграл вничью. Стоит отметить, что на выезде «карнавальники» провели 11 игр, в которых не одержали ни одной победы.

У Бо Хенриксена много работы, поскольку «Майнц» нуждается в кардинальной перестройке. Вряд ли тренер всерьёз рассчитывает разжиться очками на «Бай-Арене», ведь «фармацевты» в отличной форме. Рассмотрим ставку на победу «Байера» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.06.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Майнц» 23 февраля 2024 года

Леверкузенцы вынужденно перестроили позиционное нападение из-за отсутствия Бонифасе. Патрик Шик растерял голевое чутьё, поэтому подопечные Алонсо сбавили в результативности. «Майнц» выберет оборонительную модель и вряд ли будет раскрываться, даже пропустив. Отсюда наша ставка на победу «Байера» и тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: победа «Байера» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.