«Болонья» — «Верона». Тьяго Мотта хочет в Лигу чемпионов

23 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Верона». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 1.60. Успех жёлто-синих оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Болонья» — «Верона» 23 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Болонья» — «Верона» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Верона» (23.02.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Италии, а также встречи 25-го тура Серии А. На 23 февраля запланирована игра, которая откроет программу 26-го тура первенства. На стадионе «Ренато Далль'Ара» «Болонья» примет «Верону». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Болонья» проводит один из лучших сезонов за последние 10 лет. Она располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А и ведёт активную борьбу с «Аталантой» за попадание в зону Лиги чемпионов. У команд одинаковое количество очков, но у красно-синих хуже дополнительные показатели.

С одной стороны, у бергамасков имеется матч в запасе, и на последнем отрезке сезона они набрали сумасшедший ход. С другой — подопечные Тьяго Мотты гораздо стабильнее и чаще цепляются за очки. Они уступили только в 4 из 25 встреч в чемпионате Италии, а также девять раз сыграли вничью.

В последних четырёх турах красно-синие уверенно обыграли ряд неудобных и сильных соперников — «Сассуоло» (4:2), «Лечче» (4:0), «Фиорентину» (2:0) и «Лацио» (2:1). Впечатляет то, что подопечные Мотты забили в этих четырёх встречах 12 голов. Бывший легендарный полузащитник поставил «Болонье» отменный комбинационный футбол.

В 25 матчах в Серии А жёлто-синие пропустили только 23 мяча, а забили — 37. 18 (по 9 голов каждый) из них соорудили Риккардо Орсолини и бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее. Футболисты находятся в отличной форме и по-настоящему делают результат.

У «Вероны» дела идут далеко не так здорово, как у «Болоньи». Она располагается в зоне вылета — на 18-м месте. У занимающего безопасную 17-ю строчку «Сассуоло» столько же очков, но имеется игра в запасе. Удастся ли «мастифам» избежать вылета в Серию В?

Подопечные Марко Барони выиграли только 4 из 25 матчей в первенстве, а также восемь встреч завершили вничью. За этот период времени они забили только 23 гола, а пропустили — 34. Бóльшую часть очков жёлто-синие набрали на домашнем стадионе и во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами.

Мотивация в виде борьбы за выживание немного подстегнула «мастифов». В последних восьми турах они уступили «Салернитане» (0:1), лидирующему «Интеру» (1:2), «Роме» (1:2) и «Наполи» (1:2), вничью сыграли с «Фрозиноне» (1:1), «Монцей» (0:0) и сбавившим на последнем отрезке сезона «Ювентусом» (2:2), а победили «Эмполи» (2:1).

Также «Верона» вылетела из Кубка Италии, уступив на стадии 1/16 финала как раз «Болонье» (0:2). Скорее всего, подобным исходом ознаменуется и грядущий матч. Видно, что «Верона» старается изо всех сил избежать вылета в Серию В. Однако ей не хватает ресурсов, надёжности в обороне и стабильности.

Поставить на то, что красно-синие одержат победу в предстоящем матче и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. У Тьяго Мотты есть отличная возможность укрепить позиции в гонке за попадание в Лигу чемпионов.

Красно-синие проиграли только 1 из 13 матчей дома в Серии А, а также две встречи завершили вничью. За этот отрезок времени они пропустили только семь мячей, а забили — 24. Жёлто-синие, в свою очередь, победили только в 1 из 13 встреч в первенстве на выезде, а также три раза сыграли вничью. За этот период они забили девять голов, а пропустили — 18.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Болонья» — «Верона» 23 февраля 2024 года

«Болонья» сейчас на подъёме. На последнем отрезке сезона она обыгрывает сильных соперников и много забивает. На домашнем стадионе у красно-синих есть все шансы уверенно обыграть «Верону». Несмотря на мотивацию в виде борьбы за выживание, «мастифы» часто проигрывают и много пропускают.

Ставка: победа «Болоньи» и тотал больше 1.5 мяча за 2.05.