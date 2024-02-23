Экспресс на КХЛ с коэффициентом 7.3: нет границ неудачам Мичкова и везению Ротенберга

Считаные дни остаются до окончания регулярного сезона КХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.30 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Локомотив»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Нижнекамский клуб хоть и является хозяином льда, но его последние игры не внушают оптимизма. Серия поражений говорит о том, что он находится в упадке сил. На протяжении пяти последних встреч удалось одержать лишь одну победу — в матче с «Торпедо», в остальных же случаях приходилось покидать лёд с опущенными головами.

Ярославская команда, напротив, показывает впечатляющую форму, выиграв три из пяти последних встреч, включая важную победу в матче с «Ак Барсом». Однако стоит заметить, что поражение «Спартаку» могло негативно сказаться на моральном духе хоккеистов в целом. Если анализировать очные встречи команд, видно, что «Локомотив» имеет преимущество, выиграв большинство матчей у «Нефтехимика» в последние годы.

Учитывая все факторы, можно предположить, что «Локомотив» продемонстрирует свой класс и победит в этом матче. Однако «Нефтехимик» вряд ли позволит сделать это легко, несмотря на то что он уже потерял шансы на плей-офф КХЛ. Прогноз на матч — победа железнодорожников за 2.00.

Прогноз на матч «Динамо» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Минское «Динамо» показывает в целом неплохие результаты, одержав победу в трёх из пяти последних матчей. В том числе на своём льду во встрече с «Нефтехимиком» со счётом 2:1. СКА же, несмотря на недавнее поражение «Северстали» — 0:3, имеет мощную атаку, что подтверждается крупной победой в игре с «Сочи» со счётом 8:1.

Очные встречи команд говорят о том, что борьба будет идти до последней сирены. В этом сезоне клубы встречались трижды, и каждый раз победа доставалась в основное время той команде, которая выступала на своём льду. Поэтому не стоит забывать о домашней поддержке «зубров», что может сыграть решающую роль. С учётом всех факторов, наш прогноз заключается в следующем: матч обещает быть напряжённым, с большим количеством моментов у ворот обеих сторон.

СКА попытается взять реванш за последнее поражение и будет активно атаковать, но «Динамо» будет стремиться использовать преимущество домашнего льда. Ожидается, что оборона обеих команд проявит себя на высоте, но в итоге СКА всё же сможет пробить защиту хозяев и одержать победу. На победу подопечных Ротенберга предлагают коэффициент 1.90.

Прогноз на матч «Сочи» — «Куньлунь»

Обе команды показывают переменчивые результаты, однако их очные встречи говорят о преимуществе гостей. «Куньлунь» одержал убедительную победу в последней личной встрече со счётом 4:0, а также в четырёх других играх с сочинцами.

Учитывая статистику последних игр в КХЛ, в которых «Сочи» потерпел три поражения в пяти матчах, в том числе уступив СКА со счётом 1:8, можно говорить о преимуществе пекинцев. «Куньлунь» показывает неплохую атакующую игру, забивая в каждом из последних пяти матчей.

«Куньлунь» постарается воспользоваться слабостями обороны «Сочи», в то время как хозяева, несомненно, захотят реабилитироваться перед своими болельщиками после неудач. Вероятно, матч завершится небольшим преимуществом в пользу «Куньлуня», но «Сочи» сможет оказать достойное сопротивление. Наш прогноз — тотал больше 5.5 шайбы за 1.92.

Экспресс на матчи 23 февраля

Ставка 1: победа «Локомотива» в матче с «Нефтехимиком» за 2.00.

Ставка 2: победа СКА в матче с минским «Динамо» за 1.90.

Ставка 3: тотал больше 5.5 шайбы в игре «Сочи» — «Куньлунь» за 1.92.

Общий коэффициент: 2.00 Х 1.90 Х 1.92 = 7.30.