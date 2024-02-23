«Локомотив» — «Ростов». Тикнизян и Дзюба дадут мастер-класс Роналдо

24 февраля состоится товарищеский матч «Локомотив» — «Ростов». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами москвичей: поставить на победу железнодорожников можно с коэффициентом 2.05. Шансы ростовчан оценили в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Ростов» 24 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Локомотив» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют железнодорожники, сыграет коэффициент 1.15. Гол ростовчан доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Локомотив» — «Ростов» (24.02.2024)

Остаётся всё меньше времени до возобновления сезона в РПЛ. В ожидании этого события российские клубы проводят товарищеские матчи. В одном из таких 24 февраля «Локомотив» будет играть с «Ростовом». Начало – не ранее 17:00 мск.

Железнодорожники ушли на каникулы, занимая четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Они всё ещё могут бросить все силы в попытке выиграть РПЛ, но отставание от «Краснодара» составляет семь очков. Всего красно-зелёные одержали победы в 8 из 18 матчей, семь раз сыграв вничью.

А ведь на команду Галактионова были возложены большие надежды перед началом сезона. Особенно после того, как её состав пополнил Артём Дзюба. Болельщики верят, что время ещё есть и в оставшейся части розыгрыша РПЛ «Локомотив» себя проявит с лучшей стороны. К тому же всех основных футболистов удалось сохранить и даже немного усилиться.

К железнодорожникам присоединился защитник из «Страсбурга» Жерзино Ньямси, 19-летний Никита Салтыков, выступавший за «Крылья Советов», а также был арендован нападающий Саид Хамулич, права на которого принадлежат «Тулузе». «Локомотив» мог потерять Наира Тикнизяна, на которого положил глаз «Зенит», но в итоге трансфер не состоялся.

Напомним, футболист из Армении в этом сезоне забил шесть мячей и сделал две результативные передачи за красно-зелёных. Также Михаил Галактионов сохранил Максима Глушенкова, на счету которого пять забитых голов и пять ассистов.

«Локо» великолепно проводит зимние сборы. Команда приняла участие в восьми товарищеских матчах, проиграв только «Акрону» со счётом 0:2. Победили железнодорожники «Аль-Охдуд» (2:0), «Урал» (4:2), «Кайрат» (4:1), «Торпедо» (2:0), «Урарту» (2:1), «Алтын Асыр» (2:0) и «Гульф Юнайтед» (11:1). Наиболее интересна последняя встреча с клубом из ОАЭ. В ней хет-трик оформил Владислав Сарвели.

Бывший полузащитник «Сочи» и «Крыльев Советов» проявил себя очень хорошо в контрольных матчах, чего не скажешь про Артёма Дзюбу, который ничем особенным, кроме того, что стал автором одного из 11 голов во встрече с «Гульф Юнайтед», не запомнился. В целом, если Михаил Галактионов сохранит команду в таком состоянии, другим лидерам РПЛ нужно быть в напряжении.

«Ростов», в свою очередь, не может себе позволить даже задумываться о чемпионстве. Команда находится на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 21 очко. Она опережает зону понижения всего лишь на четыре очка. Болельщики ждут, что Валерий Карпин решит все проблемы на зимних сборах.

Самым ярким приобретением в зимнее трансферное окно для ростовчан стал Роналдо, которому агент и руководство клуба пророчат огромное будущее. Последние полтора года нападающий выступал за болгарский «Левски». Также «Ростов» взял в аренду Умара Сако, который уже признался, что хотел бы из РПЛ уехать играть сразу за «Реал».

Также клуб Карпина подписал ещё одного защитника – Эяда Эль-Аскалани. 19-летний египтянин сразу после приезда лестно отозвался о тренере ростовчан. По его словам, он чувствует себя комфортно в новой команде. Во время каникул жёлто-синие провели семь товарищеских встреч, в которых одержали четыре победы.

Обыграл «Ростов» самаркандское «Динамо» (4:1), дубайский «Аль-Ахли», «Спартак» (3:0) и «Астану» (1:0). Потерпели поражение подопечные Валерия Карпина в матчах с «Родиной» (1:2), «Кайратом» (1:2) и «Пари НН» (0:1). По-прежнему нет стабильности в результатах «Ростова», а защиту нельзя назвать сильной стороной клуба.

Судя по всему, больше шансов одержать победу у «Локомотива». Команда Галактионова показывает стабильность даже во время зимней паузы. А вот жёлто-синие, несмотря на усиление защиты, пока ещё не нашли свою идеальную игру. Наша ставка на победу железнодорожников за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Ростов» 24 февраля 2024 года

Конечно, в составе железнодорожников нет своего Роналдо, зато есть Сарвели, Тикнизян и Дзюба. На зимних сборах они приносят намного больше пользы, чем бразильский новичок Валерия Карпина. Жёлто-синих продолжает шатать, в их результатах отсутствует стабильность, а защита допускает много брака. «Локомотив» намного лучше проводит контрольные матчи, а его основные игроки продолжают делать результат. Наша ставка на победу железнодорожников за 2.05.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.05.