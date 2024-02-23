«Бавария» — «Лейпциг». Гарри Кейн встанет на защиту Томаса Тухеля

Но получится ли? У мюнхенцев раскол и три поражения кряду.

24 февраля состоится матч 23-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.75. Успех «красных быков» оценён в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» 24 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Лейпциг» (24.02.2024)

Позади первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутренние арены. 24 февраля состоятся пять встреч 23-го тура Бундеслиги. В самой поздней из них на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене померяются силами местная «Бавария» и «Лейпциг». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

В трёх последних матчах во всех турнирах «Бавария» уступила «Байеру» (0:3), «Лацио» (0:1) и «Бохуму» (2:3). Она впервые за восемь лет потерпела три поражения кряду. Сообщается, что руководство мюнхенцев может отправить Томаса Тухеля в отставку, даже не дожидаясь окончания сезона, в том случае, если команда проиграет предстоящий матч.

А предпосылки к поражению определённо имеются. Тухель потерял раздевалку. У тренера испортились отношения с некоторыми футболистами, в частности с многолетним лидером — Йозуа Киммихом. Сообщается, что у полузащитника также ухудшились отношения с некоторыми сокомандниками и что он летом может покинуть клуб.

В «Баварии» произошёл раскол. Половина лидеров поддерживает Тухеля, другие лоббируют его уход. Теперь речи о борьбе за трофеи уже не идёт. К слову, отставание от возглавляющего турнирную таблицу чемпионата Германии «Байера» увеличилось до восьми очков.

Теперь у мюнхенцев другая задача — постараться сохранить имидж и подготовить почву на будущее, которое весьма туманно. Одним из тех, кто сохранил веру в Тухеля, является Гарри Кейн. В 22 матчах нападающий забил целых 25 мячей и отдал пять результативных передач. Сумеет ли он спасти команду от поражения в грядущей встрече?

Благо для мюнхенцев, у «Лейпцига» тоже наблюдается спад. В последних семи матчах в Бундеслиге он победил только «Унион» (2:0) и мёнхенгладбахскую «Боруссию» (2:0). Также «красные быки» сыграли вничью с «Вердером» (1:1) и «Аугсбургом» (2:2). Уступили они «Айнтрахту» (0:1), «Байеру» (2:3) и «Штутгарту» (2:5).

Примечательно, что обе победы подопечные Марко Розе одержали на домашнем стадионе. Из-за поражений клуб спустился на пятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание от располагающейся на четвёртой строчке дортмундской «Боруссии» составляет одно очко.

Также «красные быки» дома уступили в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ослабленному отсутствием Джуда Беллингема мадридскому «Реалу» (0:1). Ещё они вылетели из Кубка Германии, проиграв на выезде на стадии 1/16 финала «Вольфсбургу» (0:1).

На зимнем отрезке сезона подопечные Марко Розе стали очень часто пропускать. В последних 11 матчах в Бундеслиге они пропустили 18 мячей. В то же время у «красных быков» всё в порядке с результативностью. В 22 встречах в чемпионате Германии они забили 48 голов.

Поставить на то, что сыграет ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Пять из семи последних очных встреч закончились именно так. Также была одна ничья — 1:1, а другой матч «Лейпциг» выиграл со счётом 3:0, в самом начале текущего сезона.

В последнее время мюнхенцы тоже очень много пропускают, несмотря на старания Мануэля Нойера. Только в последних четырёх турах в Бундеслиге им забили 10 голов. С другой стороны, «Бавария» является самой результативной командой Бундеслиги. В 22 матчах в первенстве она забила 61 гол.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» 24 февраля 2024 года

«Бавария» переживает очень трудные времена. Впрочем, она опасна в любом состоянии. За мюнхенцев выступает огромное количество футболистов, которые способны сделать результат. Гарри Кейн — один из них. У «Лейпцига» тоже наблюдается спад. Однако он может правильно настроиться на предстоящую встречу и зацепиться за очки. У обоих клубов порядок с результативностью, но на последнем отрезке сезона им регулярно не хватает крепости в обороне. Думаем, сыграет верх по голам. История очных встреч только за.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.08.