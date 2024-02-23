«Арсенал» — «Ньюкасл». Больше никаких сюрпризов от Артеты

24 февраля состоится матч 26-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.40. Успех «сорок» оценён в 8.30. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл» 24 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Арсенал» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ньюкасл» (24.02.2024)

Позади первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. На 24 февраля запланировано шесть встреч 26-го тура английской Премьер-лиги. В самой поздней из них на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне местный «Арсенал» примет «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последних пяти матчах в чемпионате Англии «Арсенал» победил «Кристал Пэлас» (5:0), «Ноттингем Форест» (2:1), «Ливерпуль» (3:1), «Вест Хэм» (6:0) и «Бёрнли» (5:0). «Канониры» расположились на третьей строчке турнирной таблицы. Отставание от мерсисайдцев составляет пять очков, но у них есть игра в запасе.

Казалось, подопечные Микеля Артеты набрали фантастическую форму и готовы обыграть абсолютно любого соперника. Однако в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов они сенсационно уступили «Порту» (0:1). Примечательно, что за весь матч лондонцы не нанесли ни одного удара в створ.

«Канониры» чаще владели мячом и создавали опасность на стандартах, но в целом впечатление оставили негативное. И это далеко не первый раз, когда подопечные Артеты неудачно выступают в важных матчах. Удастся ли испанскому специалисту вернуться в победную колею?

В послематчевом интервью Артета пообещал провести работу над ошибками, извлечь уроки и как можно лучше подготовиться к ответной игре. Он подчеркнул, что «канонирам» не хватило угрозы и агрессии в финальной трети поля. Этому наверняка будет уделено особое внимание в предстоящем матче.

Для «Ньюкасла» сезон складывается совсем неудачно. Он располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от занимающего шестое место «Манчестер Юнайтед» составляет семь очков. Высока вероятность, что по итогам сезона «сороки» не попадут в зону Лиги Европы.

Чёрно-белые очень сильно ослаблены важными кадровыми потерями. В лазарете пребывает ряд ведущих игроков, в частности Каллум Уилсон, Александер Исак, Ник Поуп и Жоэлинтон. Кроме того, из-за скандальной истории со ставками дисквалифицирован Сандро Тонали.

Эдди Хау не позавидуешь. Впрочем, даже несмотря на сильную нехватку резервов, тренеру удалось отладить игровые механизмы и улучшить результаты. В последних четырёх турах в АПЛ его подопечные победили «Астон Виллу» (3:1) и «Ноттингем Форест» (3:2), а также сыграли вничью с «Лутоном» (4:4) и «Борнмутом» (2:2).

У «сорок» очень здорово поставлена игра в атаке. В 25 встречах в чемпионате Англии они забили 53 мяча. Однако отсутствие Ника Поупа выявило нехватку крепости в защите у «Ньюкасла». За этот же отрезок времени он пропустил 41 гол. 25 из них были пропущены на выезде.

Поставить на то, что «Арсенал» обыграет подопечных Эдди Хау и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. «Сороки» победили только в 3 из 12 матчей в АПЛ в гостях, а также два раза сыграли вничью. При этом они потерпели немало поражений в других турнирах на выезде.

Лондонцы, в свою очередь, победили в 9 из 12 встреч в чемпионате Англии на домашней арене, а также два раза сыграли вничью. За этот период времени подопечные Микеля Артеты забили 30 голов, а пропустили только 11. Думается, испанец исправится за неудачное выступление подопечных в матче с «Порту».

Прогноз и ставки на матч 26-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл» 24 февраля 2024 года

То, что встреча состоится на стадионе «Эмирейтс», даёт большое преимущество «Арсеналу». Он очень здорово выступает дома. Плюс у «Ньюкасла» наблюдаются большие проблемы с выездами. «Сороки» терпят важные кадровые потери, очень много пропускают и часто проигрывают.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.