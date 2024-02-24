Бруно Каппелоцца — Вадим Немков. Ученик Емельяненко нашёл новое развлечение

В ночь с 24 на 25 февраля в Эр-Рияде на «Кингдом Арене» состоится турнир «PFL против Bellator». В одном из его поединков бразилец Бруно Каппелоцца подерётся с россиянином Вадимом Немковым. Начало боя — не ранее 2:00 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Бруно Каппелоцца — Вадим Немков

Эксперты считают фаворитом Немкова и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.15. Шансы Каппелоццы оценили в 5.45. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 70.0. Аналитики считают, что бой Бруно Каппелоцца – Вадим Немков не дойдёт до судейского решения: тотал больше 2.5 раунда оценён в 2.75, а тотал меньше 2.5 раунда – в 1.40.

Где смотреть бой Бруно Каппелоцца — Вадим Немков

Посмотреть трансляцию поединка Каппелоцца — Немков можно на платформе «OKKO».

Анализ и прогноз на бой «PFL против Bellator» Бруно Каппелоцца — Вадим Немков (25.02.2024)

В ночь с 24 на 25 февраля состоится грандиозное событие в мире смешанных единоборств. Лучшие бойцы лиг PFL и Bellator подерутся между собой, чтобы выявить сильнейших. Турнир пройдёт в Саудовской Аравии, городе Эр-Рияде. В одном из поединков Бруно Каппелоцца сойдётся в октагоне с Вадимом Немковым.

Бразилец является экс-чемпионом PFL. 2021 год был для него и правда хорошим. Он поочерёдно отправил в нокауты троих соперников, а в финальном поединке Гран-при выиграл единогласным решением судей у Анте Делии. Затем его карьера пошла на резкий спад. Бруно потерпел поражение уже на втором этапе Гран-при PFL 2022 года в бою с Матеусом Шеффелем.

В апреле 2023 года он взял реванш у него, выиграв нокаутом, но этот результат был отменён после положительного результата теста на стероиды. Наверное, поэтому Каппелоцца является удобным и подходящим соперником для Вадима, для которого эта схватка станет первой после смены весовой категории.

Немков победил всех, кого только мог, в Bellator в полутяжёлом весе. Наконец-то он решился больше не гонять вес, а попробовать покорить новый дивизион. Всего россиянин провёл в промоушене 10 боёв, в которых ни разу не проигрывал. Однако один из поединков был признан несостоявшимся. Причиной послужило столкновение головами с Кори Андерсоном.

Титул чемпиона в полутяжёлом весе ученик Фёдора Емельяненко выиграл в бою с Райаном Бейдером, который в этом же карде подерётся с Ренаном Феррейрой. Победитель их поединка получит шанс встретиться с Фрэнсисом Нганну. Возможно, что россиянин готов к такой встрече гораздо больше, чем эти двое.

Немков провёл четыре защиты титула, поочередно победив Фила Дэвиса, Джулиуса Энгликаса, Кори Андерсона и Йоэля Ромеро. Три из этих поединков завершились единогласным решением судей, и только один – болевым приёмом. Свой последний бой в полутяжёлой весовой категории Bellator Вадим провёл с кубинским ветераном. Вряд ли 46-летний спортсмен рассчитывал, что сможет продержаться всю дистанцию.

Вот только ученик Фёдора Емельяненко явно отнёсся с уважением к сопернику и в некоторых эпизодах жалел его. Несмотря на то что Немкову уже стало скучно, он не собирается переходить в UFC. По крайней мере, пока не завершит свои дела. Благодаря турниру «PFL против Bellator» у него появится реальный шанс на более конкурентные и зрелищные схватки.

В декабре у Немкова истекает контракт с Bellator, но о своих дальнейших планах он умалчивает. По поводу UFC россиянин сказал только то, что его вряд ли отпустят просто так. По словам Вадима, наверняка будут судебные разбирательства. Спортсмен также поделился планами на этот год. Он рассказал, что хочет выиграть у Каппелоццы, затем побить победителя боя Бейдер – Феррейра, после чего будет готов встретиться с Нганну.

После стольких лет весогонки Вадим наконец-то может расслабиться. Он остался таким же быстрым, как прежде, но прибавил в массе. Каппелоцце будет невероятно сложно с таким соперником. Даже непонятно, за счёт чего он сможет хотя бы выстоять все раунды. Для Немкова это новый вызов, и он его примет. Предлагаем сделать ставку на победу россиянина нокаутом за 1.72.

Прогноз и ставки на бой Бруно Каппелоцца — Вадим Немков 25 февраля 2024 года

Ученик Фёдора Емельяненко поднялся в тяжёлый вес, в котором будет чувствовать себя комфортно. Он быстрый, техничный и физически развитый боец, которому не было равных в Bellator. Теперь у него появился шанс принять новые вызовы и наконец подобраться вплотную к поединку с Нганну. Бруно Каппелоцца в последнее время выглядел неуверенно и вряд ли составит достойную конкуренцию. Наша ставка на победу Немкова нокаутом.

Ставка: победа Вадима Немкова нокаутом за 1.72.