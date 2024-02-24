«ПСЖ» — «Ренн». Килиан Мбаппе своих не бросает

Как минимум до летнего трансферного окна, но пока нападающий делает всё для парижан.

25 февраля состоится матч 23-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Ренн». Начало – в 19:05 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех красно-чёрных оценивается в 6.50. На ничью дают коэффициент 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ренн» 25 февраля 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч «ПСЖ» — «Ренн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен за 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ренн» (25.02.2024)

В самом разгаре сезон в чемпионате Франции. Игра 23-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Ренн» пройдёт 23 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток раздастся в 19:05 мск.

В последней встрече парижане на выезде победили «Нант» со счётом 2:0. Они владели инициативой, контролировали мяч и нанесли 12 ударов в сторону ворот. Луис Энрике оставил в запасе Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле, поэтому в первом тайме его подопечные создали мало опасных моментов.

Во второй половине матча дела у «ПСЖ» пошли веселее. Лукас Эрнандес и Мбаппе отметились забитыми мячами, а защита во главе с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой пресекла все попытки соперника отыграться.

«ПСЖ» нестабильно начал этот сезон, но затем адаптировался к тактической схеме Луиса Энрике. Наставник навёл порядок в обороне и наладил позиционное нападение. Парижане забили в текущем сезоне чемпионата Франции 53 мяча — это лучший результат в лиге.

Важная роль в этом достижении у капитана красно-синих. Килиан Мбаппе провёл в этом сезоне Лиги 1 20 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал четыре результативные передачи. Несмотря на шумиху вокруг его вероятного перехода в мадридский «Реал», он не снизил мотивацию.

В последних пяти встречах в Лиге 1 парижане выступили отлично. Кроме «Нанта», они победили «Ланс» (2:0), «Страсбург» (2:1) и «Лилль» (3:1), а вничью завершили матч с «Брестом» (2:2). Отметим, что в каждой игре на этом отрезке парижане забивали минимум два мяча.

Подопечные Луиса Энрике находятся на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 53 очка в 22 матчах. Только одну встречу проиграли парижане в этом сезоне первенства. Уступили они «Ницце» (2:3) в матче 5-го тура.

«Ренн» в минувшей встрече чемпионата Франции дома победил «Клермон» (3:1). Красно-чёрные активно атаковали и в первом тайме открыли счёт. После перерыва они не сбавили темп и забили ещё два мяча — дубль оформил Мартен Терье.

В последних пяти матчах в Лиге 1 подопечные Жюльена Стефана выступили великолепно. Помимо «Клермона», они победили «Ниццу» (2:0), «Лион» (3:2), «Монпелье» (2:1) и «Гавр» (1:0).

«Ренн» занимает седьмую строчку турнирной таблицы Лиги 1, набрав 34 очка в 22 встречах. Клуб выиграл девять матчей и семь завершил вничью. Вот только в гостях подопечные Жюльена Стефана выступают не так успешно, выиграв всего 3 из 10 встреч.

«Ренн» хорошо провёл ответный матч в плей-офф Лиги Европы с «Миланом». Красно-чёрные победили дома со счётом 3:2, но разгром на «Сан-Сиро» (0:3) изначально оставлял им призрачные шансы на выход в 1/8 финала.

Подопечные Луиса Энрике показывают хорошие результаты в последних матчах. Они полностью освоили тактическую схему и много забивают. Тем не менее «Ренн» в отличной форме, поэтому рассмотрим ставку на победу «ПСЖ» и «обе забьют» за 2.90. Оставим небольшой шанс гостям на то, чтобы размочить счёт.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ренн» 25 февраля 2024 года

На «Ренн» приятно смотреть, но в гостях у команды по-прежнему есть проблемы. Однако результаты последних пяти матчей в Лиге 1 говорят о том, что клуб много забивает. Вот только, с учётом атакующего потенциала и звёздного состава соперника, у парижан больше шансов на победу. Предлагаем поставить на то, что «ПСЖ» выиграет и «обе забьют».

Ставка: победа «ПСЖ» и «обе забьют» за 2.90.