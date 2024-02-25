«Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль». Малком чувствует запах чемпионства

«Лидеры» в великолепной форме. Им ничто не помешает взять трофей в конце сезона.

26 февраля состоится матч 21-го тура Про-Лиги «Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «лидеров» можно с коэффициентом 1.42. Шансы «рыцарей Дехны» оцениваются в 6.10. На ничью дают коэффициент 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль» 26 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что встреча «Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен за 1.05. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль» (26.02.2024)

Нынешний сезон чемпионата Саудовской Аравии уже перешагнул за экватор. Матч 21-го тура Про-Лиги «Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль» запланирован на 26 февраля. Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск.

«Аль-Иттифак» в последнем матче Про-Лиги победил на выезде «Аль-Халидж» (2:0). У «рыцарей Дехны» не было явного преимущества, но за счёт индивидуального мастерства они реализовали опасные моменты. Забитыми мячами отметились Жоржиньо Вейналдум и Демарай Грей. Кроме того, в хорошей форме находится Мусса Дембеле.

«Аль-Иттифак» удачно начал сезон, но затем главный тренер Стивен Джеррард столкнулся с большими проблемами в позиционном нападении, которые до сих пор не решил. В этом сезоне Про-Лиги его подопечные забили всего лишь 24 мяча в 20 матчах, хотя уровень защиты у большинства команд лиги низкий.

«Рыцари Дехны» находятся на восьмом месте в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 28 очков. Клуб выиграл семь встреч и столько же завершил вничью. Стоит отметить, что дома подопечные Стивена Джеррарда провели девять игр, в которых одержали три победы. На своём поле команда забила всего 13 голов.

В целом «Аль-Иттифак» оставляет после себя не самые приятные впечатления. Особенно в последних пяти встречах, в которых выиграл только у «Аль-Халиджа», а вничью завершил матч с «Аль-Шабабом» (0:0) и «Аль-Хазмом» (1:1). Уступил клуб «Аль-Таавуну» (0:2) и «Аль-Насру» (1:3).

«Аль-Хиляль» в минувшем туре Про-Лиги дома обыграл «Аль-Раед» (3:1). Голы забили Александр Митрович и Калиду Кулибали. Удивительно, но Малком не отметился результативными действиями, хотя провёл на поле весь матч. Напомним, бывший игрок «Зенита» в этом сезоне Про-Лиги забил девять мячей.

Однако это не повод расстраиваться, ведь «Аль-Хиляль» в отличной форме. Победная серия «лидеров» в чемпионате Саудовской Аравии насчитывает 13 матчей. Только в минувших пяти встречах, кроме «Аль-Раеда», им удалось выиграть у «Аль-Таи» (2:1), «Аль-Вахды» (2:0), «Абхи» (7:0) и «Аль-Фейхи» (2:0). Не только атака набрала невероятный ход, но и защита не дремлет.

Благодаря таким великолепным результатам «Аль-Хиляль» занимает первое место в таблице Про-Лиги, набрав 56 очков. Команда не проиграла ни одного матча в этом сезоне и только дважды сыграла вничью. Александр Митрович включился в погоню за Роналду. Он вполне может стать лучшим бомбардиром этого сезона, ведь на его счету уже 19 голов, а у португальца всего на два больше.

«Лидеры» в последних матчах очень эффективны в нападении, реализуя много голевых моментов. Нельзя не отметить отличную форму Александра Митровича и Малкома. В основном на этих футболистах держится вся атака клуба. Рассмотрим ставку на победу «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) за 2.17.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль» 26 февраля 2024 года

Жорже Жезуш создал сильную команду, которая занимает первое место в турнирной таблице Про-Лиги. В этом сезоне «лидеры» ни разу не проиграли. В игре «Аль-Хиляля» наблюдается баланс атаки и обороны. «Лидеры» по всем показателям превосходят «Аль-Иттифак», поэтому поставим на их победу с форой (-1.5) за 2.17.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) за 2.17.