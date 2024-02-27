«Детройт» — «Вашингтон». Овечкина невозможно удивить

За годы игры в хоккей Александр и не такой сложный календарь видел.

28 февраля состоится матч НХЛ «Детройт» — «Вашингтон». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ред Уингз» можно за 1.98, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 2.97. Ничья в основное время доступна за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Детройт» — «Вашингтон» 28 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Детройт» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.35. Ставки на победу «Ред Уингз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.63. Если «Кэпиталз» выиграют матч, сыграет коэффициент 2.29.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» (28.02.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Всё напряжённее становятся матчи регулярного сезона НХЛ, поскольку неумолимо приближается плей-офф. 28 февраля «Детройт Ред Уингз» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз» на «Литтл Сизарс-арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

До предела обострилась борьба за место в плей-офф в Восточной конференции. Прибавили после Матча звёзд НХЛ «Вашингтон» и «Питтсбург». Особенно заметен прогресс в выступлении «столичных», который во многом стал возможен благодаря Александру Овечкину.

Капитан «Вашингтона» находился на спаде, но сумел преодолеть кризис на решающем отрезке сезона. В недавней встрече с «Флоридой» (2:3 ОТ), которой «Кэпиталз» уступили в овертайме, завершил результативную серию из 10 матчей. Вся команда берёт пример с капитана.

Совсем недавно у подопечных Спенсера Карбери была победная серия из трёх матчей. Во время неё «столичные» выиграли у «Монреаля» (4:3), «Нью-Джерси» (6:2) и «Тампа-Бэй» (5:3). Завершилась она как раз после поражения во встрече с «Флоридой», в которой Овечкин установил рекорд — 1400 матчей за один клуб.

Подопечные Спенсера Карбери находятся в близости от восьмого места. Они ведут борьбу за место в зоне плей-офф, но соперники тоже не дремлют. «Кэпиталз» не слишком удачно выступают на выезде, о чём сигнализируют 16 поражений в 28 матчах и всего 71 заброшенная шайба.

Несмотря на то, что главный тренер называет «Вашингтон» структурной командой, в позиционном нападении клуб до сих пор не может решить проблему с реализацией. В этом сезоне «Кэпиталз» забивают очень мало и по этому показателю являются худшими на Востоке. Кроме того, вызывает вопросы слабая реализация большинства.

«Детройт» в минувшей встрече на выезде с огромным трудом победил «Чикаго» (3:2 ОТ). «Ред Уингз» владели инициативой, много атаковали и нанесли 31 бросок. Отметим, что решающую шайбу в овертайме забросил Патрик Кейн. 35-летний ветеран большую часть карьеры провёл как раз в составе «Блэкхоукс», но решил их огорчить.

Таким образом, «Ред Уингз» продлили победную серию до пяти матчей. Кроме «Чикаго» они обыграли «Калгари» (5:0), «Сиэтл» (4:3 ОТ), «Колорадо» (2:1 ОТ) и «Сент-Луис» (6:1).

Удачный отрезок матчей позволил «Детройту» улучшить своё положение в таблице и команда занимает шестое место на Востоке. В 58 матчах клуб набрал 70 очков, причём дома результаты достойные. «Ред Уингз» провели 30 встреч на своём льду и одержали 17 побед.

«Детройт» и «Вашингтон» в хорошей форме, особенно это касается защиты «столичных». Они вряд ли будут рисковать, постараются активно прессинговать соперника и разрушать комбинационную игру. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше 5.5 шайбы за 2.35.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Детройт» — «Вашингтон» 28 февраля 2024 года

«Вашингтон» прибавил в последних матчах и рассчитывает на место в плей-офф. Судя по всему, Спенсер Карбери планирует набирать очки за счёт надёжной обороны. «Столичные» постараются свести к минимуму ошибки и, учитывая сложный календарь, сыграть в низком темпе. Наша ставка на тотал меньше 5.5 шайбы за 2.35.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.35.