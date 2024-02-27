«Челси» — «Лидс». Почеттино поступит мудро

28 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Лидс». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.56. Успех «павлинов» оценивается в 5.45. На ничью дают коэффициент 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Лидс» 28 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Челси» — «Лидс» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют «аристократы», сыграет коэффициент 1.09. Гол «павлинов» доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Лидс» (28.02.2024)

После яркого тура АПЛ футболисты и болельщики переключают внимание на Кубок Англии. Матч 1/8 финала «Челси» — «Лидс» запланирован на 28 февраля. Он пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск.

Сложные времена переживает «Челси». Клуб из Лондона после эры Романа Абрамовича оказался в системном кризисе, который затронул практически все аспекты, но больнее всего сказался на результатах. Текущий сезон пока нельзя занести в актив «аристократам», поскольку они выступают крайне нестабильно, несмотря на наличие в составе звёзд.

Была у «Челси» реальная возможность реабилитироваться. «Синие» с большим трудом вышли в финал Кубка лиги, но удача вновь оказалась не на их стороне. «Аристократы» уступили «Ливерпулю» (0:1 ДВ) в дополнительное время, хотя по самоотдаче не заслужили претензий.

Тем не менее у главного тренера была иная точка зрения. Почеттино рассказал в интервью, что все игроки «Челси» должны испытать боль за упущенный трофей. Напомним, аргентинский специалист возглавил «аристократов» минувшим летом. От него ждали больших побед, а пока сплошные разочарования.

И вот новый шанс возник у «Челси» в Кубке Англии. Подопечные Почеттино могут доказать свою состоятельность в этом турнире, и мотивация у них должна быть на максимуме. Кроме того, «аристократы» стали авторами печального рекорда. Они оказались первым английским клубом в истории, который подряд проиграл шесть матчей в финалах национальных Кубков.

В текущем розыгрыше АПЛ дела у команды также идут неудачно. «Челси» находится в середине турнирной таблицы и вряд ли включится в борьбу за место в еврокубках. Почеттино старается переломить ситуацию, и в некоторых играх его подопечные смотрятся вполне организованно.

«Лидс» в текущем сезоне выступает в Чемпионшипе и удачно ведёт борьбу за возвращение в АПЛ. Напомним, летом минувшего года клуб возглавил бывший наставник «Краснодара» Даниэль Фарке. Немецкий специалист адаптировал свою тактическую концепцию к реалиям английского футбола, и поэтому «павлины» занимают второе место в турнирной таблице.

Тем не менее на старте этого сезона «Лидс» испытал трудности, и результаты были неубедительными. Затем Фарке настроил прессинг, создал результативное позиционное нападение, и «павлины» заиграли увереннее. Отметим, что в 2024 году они не проиграли ни одного матча с учётом всех соревнований, а недавно победили «Лестер» (3:1), который лидирует в Чемпионшипе.

«Аристократам» пора вспомнить, что они являются командой, а не разрозненной группой игроков. Почеттино — это опытный тренер, и он знает, как исправить ошибки. Кроме того, в защите его подопечные выступают в последних матчах уверенно. Рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.30.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Лидс» 28 февраля 2024 года

У «Челси» остался единственный турнир в этом сезоне, в котором он может реабилитироваться. Вполне вероятно, что этот факт подстегнёт лидеров команды. Всё-таки Михаил Мудрик, Рахим Стерлинг и Энцо Фернандес — это индивидуально сильные игроки и превосходят соперника. Кроме того, защита у Почеттино в порядке. Предположим, что, учитывая важность результата, «аристократы» и «павлины» рисковать не будут.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.30.