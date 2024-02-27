«Ноттингем» — «МЮ». Тен Хаг опять под ударом

28 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.04. Успех «лесников» оценён в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» 28 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» (28.02.2024)

Позади 26 туров английской Премьер-лиги, а также матчи 1/16 финала старейшего в мире футбольного турнира — Кубка Англии. 28 февраля состоятся четыре встречи 1/8 финала турнира. В одной из них на стадионе «Сити Граунд» местный «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В последних девяти встречах в чемпионате Англии «Ноттингем Форест» уступил «Борнмуту» (2:3), «Брентфорду» (2:3), «Арсеналу» (1:2), «Ньюкаслу» (2:3) и «Астон Вилле» (2:4). Вничью клуб сыграл с «Борнмутом» (1:1). Победил он «сорок» (3:1), как раз «Манчестер Юнайтед» (2:1) и «Вест Хэм» (2:0).

Если учесть, что в соперниках были преимущественно команды из верхней части турнирной таблицы АПЛ, то результаты можно назвать неплохими. К тому же во всех проигранных матчах «лесники» навязали борьбу и оставили после себя весьма приятное впечатление.

Благотворно отразилась на «Ноттингем Форест» смена главного тренера. Многие опасались, что Нуну Эшпириту Санту сделает упор на игру от обороны вторым номером и зрелищность матчей команды снизится. Это было бы свойственно для португальского специалиста, но он решил использовать иной подход.

В последних девяти матчах в АПЛ под руководством Эшпириту Санту «лесники» забили столько же, сколько в 15 встречах в первенстве при предыдущем тренере — 17 голов. Единственное — португальцу надо поработать над крепостью в обороне. За этот же отрезок времени его подопечные пропустили 18 мячей.

«Манчестер Юнайтед» в последних восьми турах в АПЛ, помимо «Ноттингем Форест», уступил только «Фулхэму» (1:2). Также он сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Победили манкунианцы «Астон Виллу» (3:2 и 2:1), «Вулверхэмптон» (4:3), «Вест Хэм» (3:0) и «Лутон» (2:1).

«Красные дьяволы» расположились на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от идущего следом «Брайтона» приличный — пять очков, но есть поводы для беспокойства. Показатели кажутся отличными, но поражение во встрече с «Фулхэмом» очень сильно напрягает.

Во-первых, «дачники» обыграли «Манчестер Юнайтед» впервые с декабря 2009 года. Во-вторых, поражение стало для клуба 10-м в текущем розыгрыше АПЛ. Это пятый случай, когда он проигрывает не менее 10 встреч в английской Премьер-лиге за один сезон, с момента ухода легендарного сэра Алекса Фергюсона с должности наставника в 2013 году.

Эрик тен Хаг только искоренил нестабильность и команда набрала ряд важных очков, как получил травму Расмус Хойлунд. Датчанин набрал шикарную форму и стал ведущим игроком «МЮ». В последних шести матчах в АПЛ он забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Потеря болезненная.

В ближайшее время тен Хагу придётся как-то обходиться без талантливого нападающего. Сообщается, что он угодил в лазарет ориентировочно на две или три недели. После поражения в матче с «Фулхэмом» голландский тренер отметил, что команда проявила характер, но многие с ним не согласятся.

Местами «красные дьяволы» смотрелись безыдейно, особенно в финальной трети поля. Что ж, посмотрим, удастся ли тен Хагу что-нибудь придумать и компенсировать отсутствие Хойлунда. Предлагаем проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.00. Две последние очные встречи закончились именно так.

В 36 матчах во всех официальных турнирах манкунианцы забили 57 голов, но и пропустили почти столько же — 56. И это несмотря на старания Андре Онана, который только в последних шести встречах в чемпионате Англии совершил целых 25 сейвов. Если бы не он, показатели были бы ещё хуже.

Вполне вероятно, что «МЮ» ждёт очередной спад. Появление новых инвесторов заметно взбодрило команду, но травма Хойлунда и сомнительные решения тен Хага не сулят клубу ничего хорошего. Во-встрече с «Фулхэмом» нидерландец выпустил Антони на поле на 90+9-й минуте. А ведь ранее у него уже был конфликт с Криштиану Роналду и Джейдоном Санчо. Есть риск потерять ещё одного игрока.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» 28 февраля 2024 года

Благодаря стараниям Эшпириту Санту «Ноттингем Форест» набрал отличный ход. Он стал гораздо чаще цепляться за очки и радовать результативностью. Плохо только, что «дачникам» не хватает надёжности в обороне. В 26 встречах в АПЛ они пропустили целых 48 голов. Даже без Хойлунда у «МЮ» есть неплохие шансы выйти в следующую стадию турнира и много забить. Впрочем, уверенности в победе «красных дьяволов» нет. Они очень нестабильны и тоже много пропускают.

Ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.