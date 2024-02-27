«Интер» — «Аталанта». Миранчук замедлил ход

Последнее время Алексей меньше заметен и стал подвержен заменам.

28 февраля состоится матч 21-го тура Серии А «Интер» — «Аталанта». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.64. Шансы бергамасков оцениваются в 5.05. На ничью дают коэффициент 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура Серии А «Интер» — «Аталанта» 28 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Интер» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура Серии А «Интер» — «Аталанта» (28.02.2024)

В решающую фазу входит чемпионат Италии. Перенесённая игра 21-го тура Серии А «Интер» — «Аталанта» запланирована на 28 февраля. Команды встретятся на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

«Нерадзурри» в минувшем матче на выезде разгромно победили «Лечче» (4:0). С первых минут игра перешла под контроль миланцев, и все попытки соперника перехватить инициативу провалились. Несмотря на отсутствие основного голкипера Яна Зоммера, «змеи» качественно оборонялись и не позволили создать много опасных моментов у своих ворот.

В нападении отлично выступил Мартинес, оформивший дубль. Хотя его привычный партнёр Маркус Тюрам отсутствовал из-за травмы, аргентинский форвард не сбавил в агрессии. Лаутаро постоянно оказывал давление на защиту «Лечче», а помогал ему ветеран Алексис Санчес.

Мартинес проводит отличный сезон. Нападающий является лучшим бомбардиром Серии А. В этом розыгрыше чемпионата Италии он забил 22 мяча и сделал две результативные передачи.

Во многом благодаря его стараниям «Интер» забил больше всех в этом сезоне первенства. Отметим, что подопечные Симоне Индзаги записали в актив 63 гола. Кроме того, «змеи» великолепно защищаются, поэтому пропустили всего 12 мячей. Они в отличной форме и выиграли девять матчей подряд в Серии А.

«Нерадзурри» очень уверенно идут к титулу. Команда находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 66 очков в 25 матчах, а уступила она всего в одной встрече. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Интер» провёл 12 игр, в которых одержал 10 побед.

«Аталанта» в минувшем матче на выезде сыграла вничью с «Миланом» (1:1). Подопечные Джан Пьеро Гасперини пропустили уже на третьей минуте и были вынуждены рисковать, чтобы сравнять счёт. Это удалось сделать с пенальти, который реализовал Тён Копмейнерс.

На старте сезона бергамаски немного забуксовали, но затем тренерский штаб перестроил схему и нашёл оптимальный состав, в котором есть место для Алексея Миранчука. Россиянин всё чаще выходит на поле с первых минут и полезен для команды. Тем не менее во встрече с «Миланом» он выступил неудачно и результативным действием не отметился.

«Аталанта» последний раз в Серии А проиграла матч в декабре («Болонье» 0:1) и с тех пор только наращивает обороты. Бергамаски находятся на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 46 очков. Тем не менее на выезде подопечные Гасперини нестабильны. Клуб провёл в гостях 12 матчей, в которых одержал четыре победы.

«Нерадзурри» в последних играх выступают уверенно и взаимодействуют как отлаженный до мелочей механизм. Команда Индзаги много забивает и надёжно защищается, поэтому рассмотрим ставку на то, что «Интер» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча за 2.13.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Аталанта» 28 февраля 2024 года

Подопечные Гасперини на выезде выступают нестабильно. В свою очередь, набравший феноменальный ход «Интер» создаёт много опасных моментов, а лучший бомбардир этого сезона Серии А Лаутаро Мартинес поймал кураж. Мы предполагаем, что «нерадзурри» не проиграют и будет забито не менее трёх мячей.

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.13.