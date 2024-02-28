«Челси» реабилитируется за поражение от «Ливерпуля», а «Аталанта» не сможет выиграть у «Интера».

Экспресс на футбол с коэффициентом 17.2: Мудрик соберётся, Миранчук может лучше

Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 17.2 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Челси» — «Лидс»

«Челси», играя на родном стадионе, наверняка постарается реабилитироваться за поражение от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги Англии. Однако результаты последних матчей указывают на нестабильность лондонской команды. «Синие» уступили «Вулверхэмптону» и сыграли вничью с «Манчестер Сити». Им явно не хватает стабильности. Тем не менее победы в играх с «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой» показали, что «Челси» способен проявить характер.

«Лидс» подходит ко встрече с серией побед, что говорит о хорошем настрое команды и её готовности бороться за выход в следующий раунд турнира. В последних играх «павлины» результативны и доминируют на поле.

Матч будет напряжённым, но «Челси» сможет использовать свои шансы и одержать победу. Ожидается, что игра будет сосредоточена в середине поля, с периодическими всплесками активности у обеих ворот. «Лидс», несомненно, окажет сопротивление, но домашняя поддержка и желание «синих» искупить предыдущие неудачи повысят их шансы на успех в этой встрече. Ставки на победу «Челси» и тотал больше 2.5 мяча принимают за 2.10.

Прогноз на матч «Интер» — «Аталанта»

«Интер» подходит к матчу на серии из 10 побед, в том числе в матчах с такими сильными соперниками, как «Атлетико», «Рома» и «Ювентус». Команда демонстрирует превосходную форму, особенно в атаке, забив по четыре гола в трёх из последних четырёх встреч.

«Аталанта», в свою очередь, тоже находится в хорошей форме, не проигрывая в последних пяти матчах и победив «Сассуоло», «Дженоа» и «Лацио». Последняя встреча с «Миланом» завершилась вничью, что также свидетельствует об уверенности команды. Дело в том, что «россонери» в последнее время показывают хороший результативный футбол и являются очень грозными соперниками.

В очных встречах чаще оказывался сильнее «Интер». Он одержал победы в четырёх из последних пяти матчей, одна игра завершилась вничью. Это даёт основания полагать, что «змеи», особенно на своём домашнем стадионе, будут иметь преимущество.

Учитывая текущую форму команд, их результаты и фактор домашней арены, наш прогноз — «Интер» сможет использовать свои шансы и добиться победы в этом матче с счётом 2:1. Ожидается, что обе команды забьют, так как «Аталанта» также обладает сильным нападением, но домашние стены помогут «нерадзурри» удержать преимущество. Предлагаем ставку на победу «Интера» и «обе забьют» за 3.15.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон»

«Ливерпуль» выглядит более убедительно. В последних пяти играх команда показывала стабильные результаты, одержав четыре победы и потерпев одно поражение. Кроме того, недавно «красные» выиграли Кубок лиги, что говорит о высоком уровне готовности.

«Саутгемптон» демонстрирует менее стабильные результаты, потерпев поражения в трёх из последних пяти встреч Чемпионшипа — дивизиона, который на порядок слабее АПЛ. Важно отметить и то, что команда проиграла последний матч аутсайдеру «Миллуоллу». Это говорит о том, что «святые» могут испытать трудности в игре с более сильными соперниками.

Очные встречи между этими двумя командами также говорят в пользу «Ливерпуля». В минувшем сезоне «красные» одержали победу со счётом 3:1 на своём поле и сыграли вничью в гостях — 4:4. Это свидетельствует о том, что подопечные Юргена Клоппа умеют находить ключ к обороне «Саутгемптона» почти всегда.

Несмотря на то что кубковые матчи часто бывают непредсказуемы, в данном случае кажется, что «Ливерпуль» должен подтвердить свой статус фаворита. В итоге, учитывая текущую форму команд, их последние встречи друг с другом, а также поддержку домашних трибун, можно предположить, что матч закончится победой «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.60. Хозяева поля продемонстрируют надёжную игру в обороне и эффективность в атаке.

Экспресс на матчи 28 февраля

Ставка 1: победа «Челси» в матче с «Лидсом» и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

Ставка 2: победа «Интера» и обе забьют в игре с «Аталантой» за 3.15.

Ставка 3: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) в матче с «Саутгемптоном» за 2.60.

Общий коэффициент: 2.10 Х 3.15 Х 2.60 = 17.2.