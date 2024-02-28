«Эдмонтон» — «Сент-Луис». Макдэвид и Бучневич устроят голевую перестрелку

29 февраля состоится матч НХЛ «Эдмонтон» — «Сент-Луис». Начало – в 4:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ойлерз» можно за 1.74, а шансы «Блюз» оценили коэффициентом 3.62. Ничья в основное время доступна за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Сент-Луис» 29 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Эдмонтон» — «Сент-Луис» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.37. Ставки на победу «Ойлерз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.47. Если выиграют «Блюз», сыграет коэффициент 2.71.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Сент-Луис Блюз» (29.02.2024)

29 февраля в регулярном чемпионате НХЛ запланированы всего два матча. В одном из них «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Сент-Луис Блюз» на арене «Роджерс Плэйс». Арбитр введёт шайбу в игру в 4:30 мск.

Высокая конкуренция за места в плей-офф в Западной конференции стала характерной чертой в этом сезоне. Команды идут плотной группой, и практически ни одна не обходится без спада. «Эдмонтон» полностью соответствует этой характеристике, поскольку при наличии в составе суперзвезды Коннора Макдэвида не может достичь стабильности.

Тренерский штаб под управлением Криса Ноблоха старается найти баланс между атакой и обороной, но у него плохо получается решить эту задачу. Наставник «Ойлерз» взял за основу схему минувшего розыгрыша НХЛ, в которой определённая свобода действий была у Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

Нужно отметить, что свою работу нападающие делают хорошо и к ним практически нет претензий. Макдэвид забросил 21 шайбу и сделал 70 результативных передач, а немецкий форвард записал в актив 73 очка по системе «гол+пас». Но в защите «Ойлерз» часто допускают ошибки, что приводит к поражениям в матчах с соперниками, которые уступают в классе.

Заслуживает похвалы работа «Эдмонтона» при реализации большинства. С показателем 27,4% клуб входит в пятёрку лучших в лиге по этому показателю, но вот в меньшинстве «Ойлерз» выступают менее успешно (79,7%).

Поэтому подопечные Ноблоха не могут пока подняться выше шестой строчки в таблице Западной конференции, хотя по потенциалу вполне способны конкурировать за первое место с «Ванкувером» и «Далласом». «Ойлерз» провели 56 матчей, в которых набрали 70 очков. Отметим, что дома они действуют результативно и забросили 108 шайб.

Во многом позиционное нападение «Эдмонтона» строится на способности Макдэвида отдать своевременную передачу. Для нападающего это четвёртый сезон подряд, в котором он записал в актив 70 и больше ассистов. Лидер «Ойлерз» стал шестым игроком в истории НХЛ по этому показателю.

В свою очередь, «Сент-Луис» ведёт борьбу за место в плей-офф, но у команды наблюдается спад формы. «Блюз» проиграли три из четырёх последних матчей. Особенно беспомощно они выступили в минувшей встрече с «Детройтом» (1:6).

Команду подвело отсутствие концентрации, чем сполна воспользовался соперник, который забросил четыре шайбы в первом периоде. Тренерский штаб «Сент-Луиса» заменил голкипера, но отыграться не удалось. Форвард «Блюз» Павел Бучневич результативными действиями не отметился.

«Сент-Луис» допускает много ошибок в защите, и этим вполне могут воспользоваться лидеры «Ойлерз» Макдэвид и Драйзайтль. Хотя «Эдмонтон» нестабилен, но вряд ли будет отказываться от атакующей схемы. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 2.06.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Сент-Луис» 29 февраля 2024 года

Последнюю очную встречу выиграл «Сент-Луис» со счётом 6:3. Команды слабо оборонялись и больше внимания уделили атаке. Теперь у «Эдмонтона» есть хороший шанс взять реванш, поскольку их нападение в полном порядке и чётко реализует опасные моменты.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.06.