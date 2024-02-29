«Монако» — «ПСЖ». Мбаппе обесценит слова Головина

Россиянин выразил надежду, что его команда сможет доставить проблемы парижанам. Как бы не так.

1 марта состоится матч 24-го тура Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 2.10. Успех монегасков оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» 1 марта 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Монако» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ» (01.03.2024)

Позади первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, а также встречи 23-го тура чемпионата Франции. 1 марта состоится игра, которая откроет программу 24-го тура первенства. В городе Фонвьей померяются силами «Монако» и «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, но отставание от лидирующих парижан большое — 13 очков. Помимо этого, подопечные Ади Хюттера вылетели из Кубка Франции, сенсационно уступив середняку третьего по значимости дивизиона страны — «Руану» (1:1, по пенальти 5:6).

Причина поражений и нестабильности монегасков кроется в нехватке качества в обороне. Эта проблема носит уже хронический характер. Далеко не первый год команда демонстрирует приятный глазу атакующий футбол, но, несмотря на старания талантливых голкиперов, очень много пропускает и теряет очки.

В последних восьми турах в чемпионате Франции красно-белые победили только «Тулузу» (2:1), пребывающую на спаде «Ниццу» (3:2) и «Ланс» (3:2). Также они сыграли вничью с «Марселем» (2:2) и «Гавром» (1:1). Уступили подопечные Хюттера «Лиону» (0:1), «Реймсу» (1:3) и «Тулузе» (1:2).

Дополнительные проблемы Хюттеру создали дисквалификации. Встречу с «Тулузой», например, из-за перебора жёлтых карточек пропустили сразу два лидера монегасков — лучший бомбардир команды Виссам Бен-Йеддер и Александр Головин. Также россиянин не смог принять участие в матче с «Реймсом».

Головин проводит отменный сезон. В 20 встречах в Лиге 1 он забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Бывший полузащитник ЦСКА три раза подряд признавался лучшим игроком месяца в «Монако». По итогам февраля он вновь включён в список главных претендентов на данную награду.

«ПСЖ», в отличие от «Монако», преуспевает во всех турнирах. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов он обыграл «Реал Сосьедад» (2:0). Ещё красно-синие вышли в 1/4 финала Кубка Франции, победив на предыдущей стадии занимающий вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1 «Брест» (3:1).

В чемпионате Франции подопечные Луиса Энрике не знают поражений уже 16 встреч кряду. Ничьих при этом всего четыре — с «Клермоном» (0:0), «Лиллем» (1:1), «Брестом» (2:2) и «Ренном» (1:1). За этот период парижане пропустили только 13 голов, в то время как забили 44.

14 из этих 44 голов записал на свой счёт Килиан Мбаппе. Также он отдал четыре результативные передачи. Всего в этом сезоне в составе клуба и сборной нападающий принял участие в 40 встречах во всех официальных турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом и 10 голевыми пасами.

В последнее время активно обсуждается переход француза в состав мадридского «Реала». Однако как минимум до лета трансфер не состоится. Так что после проведённых в Испании выходных, а также встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль-Тани форвард наверняка сосредоточится на результатах парижан.

Поставить на то, что «ПСЖ» обыграет «Монако», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Парижане не знают себе равных в первенстве. Они демонстрируют очень слаженный командный футбол и сметают всех на своём пути. В последней очной встрече красно-синие победили с разгромным счётом — 5:2.

Головин выразил надежду, что его команда продлит серию успешных выступлений с главными конкурентами. Однако верится в это с трудом. Одно дело не без доли везения обыграть «Ниццу» и «Ланс», и совсем другое — встретиться с обладающими гораздо большим количеством ресурсов парижанами.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» 1 марта 2024 года

Маловероятно, что поддержка домашних трибун спасёт «Монако» от поражения. Монегаски очень нестабильны, много пропускают, а также испытывают проблемы с дисциплиной. Скорее всего, набравший отменный ход «ПСЖ» выиграет на классе. Парижане преуспевают во всех турнирах и очень много забивают. Немаловажно, что ситуация с Мбаппе не выбивает их из колеи.

Ставка: победа «ПСЖ» за коэффициент 2.10.