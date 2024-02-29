«Металлург» — «Амур», первый матч. Разин приведёт свой план в действие

«Лисы» очень хорошо подготовились к плей-офф. Мартемьянову это точно не понравится.

1 марта состоится матч плей-офф КХЛ «Металлург» – «Амур». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 1.67. Шансы хабаровчан оценили в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Амур» 1 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Металлург» – «Амур» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.20. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.80.

Анализ и прогноз на первый матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Амур» (01.03.2024)

Закончился регулярный чемпионат КХЛ, а пришло время для плей-офф. Команды начинают погоню за Кубком Гагарина, которая обещает быть очень напряжённой. 29 февраля в первом матче «Металлург» будет принимать «Амур» на «Арене-Металлург». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Руководство магнитогорского клуба угадало со сменой тренера в межсезонье. Команду возглавил Андрей Разин, успешно проявивший себя во время работы с «Северсталью». Постепенно он привил «лисам» свои тактические схемы и наработки. В результате «Металлург» выиграл Восточную конференции, опередив «Авангард» на три очка в таблице.

Очень важной стала последняя игра регулярного сезона, в которой «лисы» как раз победили «ястребов» со счётом 3:1, подчеркнув своё превосходство в очередной раз. Всего магнитогорцы выиграли 44 из 68 встреч, забросив 212 шайб – больше всех на Востоке. При этом пропустила «Магнитка» не так много – 167 голов.

Регулярку подопечные Андрея Разина завершили серией из четырёх побед. Кроме «Авангарда», они обыграли «Ак Барс» (2:1), «Амур» (3:0), «Витязь» (2:1). Бросается в глаза то, каким образом «Металлург» набирал очки в этих выигранных встречах. Все четыре матча завершились тоталом меньше 4.5 шайбы, а максимум «лисы» пропускали один гол.

«Амур» стал последней командой, которая отобралась в плей-офф. Команда опередила всего лишь на два очка «Нефтехимик», который старался поспевать за «амурскими тиграми». В регулярном сезоне хабаровчане выиграли 29 из 68 матчей, забросили 159 шайб, а пропустили 178. Их тяжело назвать стабильными, и если бы не неудачные выступления на последнем отрезке нижнекамцев, то всё могло быть по-другому.

Подопечные Андрея Мартемьянова только благодаря отрезку из семи побед подряд смогли добиться цели. Однако после этого их покинули силы, и в концовке регулярки «Амур» потерпел три поражения кряду. Он уступил как раз «Металлургу» (0:3), «Ак Барсу» (2:4) и «Трактору» (3:4 ОТ). Главный тренер назвал «лис» командой без слабых мест, но также отметил, что будет искать аргументы. В общем, клубу очень сильно не повезло с соперником, но другого выбора не было.

В 2024 году команды успели провести три очные встречи. В двух победу одержали магнитогорцы – 3:2 и 3:0, а одну выиграли хабаровчане, но со счётом 7:6. Ждать такого же яркого хоккея, по нашему мнению, не следует. «Металлург» показал, что будет пользоваться оборонительной моделью игры, чтобы экономить силы для более поздних раундов. Поэтому наша ставка на победу хозяев и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Металлург» — «Амур» 1 марта 2024 года

Подопечные Андрея Разина гораздо сильнее и опытнее своего соперника. «Амур» с большим трудом ворвался в плей-офф КХЛ, но у него не такая длинная скамейка, как у других клубов. Как бы там ни было, но хабаровчане будут реже рисковать, избегать лишних травм и постараются делать упор на оборону. По такой же схеме готов играть «Металлург», который в последних четырёх встречах одержал победу, но с небольшим количеством голов. Поэтому наша ставка на победу хозяев и тотал меньше 6.5 шайбы.

Ставка: победа «Металлурга» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.00.