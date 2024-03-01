ЦСКА — «Оренбург». Федотов ждёт сюрпризов от Деограсии

Тренер армейцев считает, что после паузы соперник способен удивить. И это действительно так.

2 марта состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Оренбург». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.54. Успех оренбуржцев оценён в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург» 2 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России ЦСКА — «Оренбург» (02.03.2024)

Российская Премьер-Лига возвращается после зимнего перерыва. 2 марта состоятся четыре матча 19-го тура первенства. В самом раннем из них на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве померяются силами ЦСКА и «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный арбитр — Сергей Иванов.

В первой половине сезона ЦСКА столкнулся с такой проблемой, как кадровый дефицит. Армейцы демонстрировали приятный глазу командный результативный футбол, но часто теряли очки. По этой причине они располагаются только на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Подопечные Владимира Федотова выиграли только 11 из 25 матчей (семь в первенстве и четыре в Кубке России), а также восемь раз сыграли вничью. Несмотря на старания опытного Игоря Акинфеева, за этот отрезок времени армейцы пропустили 30 мячей, но забили ещё больше — 43.

В восьми (два забитых мяча и шесть результативных пасов) из этих голов принял непосредственное участие присоединившийся к ЦСКА летом Аббосбек Файзуллаев. 20-летний полузащитник стал одним из главных открытий сезона. В том числе благодаря его стараниям сборная Узбекистана добралась до 1/4 финала Кубка Азии.

В составе национальной команды Файзуллаев принял участие в пяти встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами. В следующую стадию узбекистанцев не пустил будущий победитель турнира — Катар (1:1, 2:3 пен.). Совсем недавно Аббосбек подтвердил, что в его трансфере есть заинтересованность у мюнхенской «Баварии».

Зиму ЦСКА провёл продуктивно. Он точечно усилил состав, взяв в аренду с правом выкупа Амира Риванди, а также приобрёл Сида Ахмеда Айссауи и форварда «Балтики» Тамерлана Мусаева. Преобразившиеся армейцы проиграли два из восьми контрольных матчей. Во всех остальных встречах они одержали победы. За этот период времени москвичи забили 19 голов, а пропустили — семь.

«Оренбург», в свою очередь, располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Он крайне неудачно начал сезон, но затем начал приходить в себя после назначения на должность главного тренера Давида Деограсии. Клуб проиграл только пять из последних 13 встреч в РПЛ, но и побед всего три.

Вероятно, зимняя трансферная кампания поможет «горожанам» избежать борьбы за выживание. Они сумели сохранить практически всех лидеров и приобрели новичков. «Оренбург» покинул только Кирилл Капленко, а пришли Мохаммад Горбани, Хорди Томпсон и ещё несколько молодых футболистов.

На сборах обновлённые оренбуржцы уступили только московскому «Динамо» (1:4). Также они сыграли вничью с «Навбахором» (2:2) и «Спартаком» из Варны (2:2). Победили подопечные Деограсии «Стругу» (5:1), «Металлург» из Бекабада (3:0) и «Ахмат» (2:1).

За этот период времени оренбуржцы пропустили восемь голов, а забили — 13. Один из голов записал на свой счёт Хорди Томпсон. 19-летний чилиец провёл только два товарищеских матча в составе «Оренбурга» и уже во втором отметился забитым мячом. Похоже, много времени на адаптацию ему не потребуется.

Наилучшим вариантом для ставки при таком раскладе, на наш взгляд, видится «обе забьют» за коэффициент 1.88. Шесть из восьми последних официальных встреч закончились именно так. Две другие проходили в Оренбурге, и, как ни странно, армейцы одержали в них разгромные победы.

В этот раз подобного исхода не ждём. Владимир Федотов в преддверии матча сказал, что после длительных пауз первые игры нередко преподносят сюрпризы. Он отметил, что его подопечные должны быть готовы к любому повороту событий. Тренер подчеркнул, что «Оренбург» является хорошим, быстрым соперником, с которым нужно всегда держать ухо востро.

В первой половине сезона у оренбуржцев наблюдались серьёзные проблемы оборонительного плана и с реализацией. В 25 матчах (18 в РПЛ и семь в Кубке России) оренбуржцы забили 26 голов, а пропустили — 38. Деограсия наверняка поработал над улучшением обоих компонентов.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург» 2 марта 2024 года

У обоих клубов здорово поставлена игра в нападении. На двоих в этом сезоне они забили 69 голов, но пропустили почти столько же — 68. Статистика и история очных встреч свидетельствует в пользу того, что матч получится результативным и ознаменуется голами с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за 1.88.