«Краснодар» — «Рубин». «Зенит» не дождётся ошибки

«Быки» провели сборы продуктивнее, чем казанцы. По крайней мере, у них меньше травм.

2 марта состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Рубин». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.70. Успех казанцев оценён в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Рубин» 2 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» (02.03.2024)

Российская Премьер-Лига возвращается после зимнего перерыва. 2 марта состоятся четыре матча 19-го тура первенства. В одном из них на стадионе «ФК Краснодар» померяются силами «Краснодар» и «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Главный судья — Алексей Сухой.

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв в шикарном настроении. Он возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Отрыв от идущего следом «Зенита» составляет два очка. Чемпионская гонка обещает получиться очень захватывающей, ведь петербуржцы зимой неплохо усилились.

«Быки» тоже не теряли времени даром. Из потерь можно отметить разве что трансфер Ильзата Ахметова, перешедшего как раз в «Зенит». Всех остальных лидеров «быки» сумели сохранить. Кроме того, они точечно усилились, подписав нескольких легионеров — ведущего полузащитника сборной Колумбии Кевина Кастаньо, а также Виктора Са из «Ботафого».

Сборы чёрно-зелёные провели здорово. Они уступили только «Астане» (2:4). Победили краснодарцы «Родину» (3:0), «Аль-Шабаб» (1:0), «Урал» (1:0) и «Торпедо» (2:1). Если вынести за скобки игру с командой из Казахстана, то подопечные Владимира Ивича сохраняли те стиль и качество, которые демонстрировали на протяжении всей первой половины сезона.

Сербский специалист продолжает постепенно улучшать командную игру и взаимопонимание между подопечными, но основную ставку по-прежнему делает на надёжность в обороне. В 18 встречах в РПЛ краснодарцы пропустили только 14 мячей — меньше всех, а забили — 28.



«Рубин» тоже ушёл на зимний перерыв в отличном расположении духа. Ещё в прошлом сезоне он выступал в Первой лиге, а теперь располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от занимающего третью строчку московского «Динамо» составляет четыре очка.

Многие критиковали Рашида Рахимова, но тренер определённо заслуживает похвалы. В последних 10 турах в РПЛ его подопечные уступили только «Краснодару» (0:2) и московскому «Динамо» (0:1). Также они сыграли вничью с ЦСКА (0:0). За этот период времени казанцы пропустили только три мяча, а забили — восемь.

Так же, как и Ивич, Рахимов решил сделать ставку на защиту и не прогадал. Помог ему обеспечить надёжность в обороне ряд приобретений. Зимой команда вновь пережила некоторые кадровые перемены. Она избавилась от ненужных игроков и усилилась легионерами.

Присоединились к «Рубину» сразу четыре перспективных молодых иностранца — Богдан Йочич, Лука Биелович, Дардан Шабанхаджай и 17-летний иранский нападающий Касра Тахери. Рахимов активно наигрывал новобранцев в товарищеских матчах, но сборы получились «на троечку».

В последних шести контрольных встречах казанцы победили только «Канвон» (2:0). Уступили они «Ботеву» из Пловдива (0:1), «Волгарю» (0:2), «Арде» (1:2), «Санкт-Пёльтену» (1:2) и «Родине» (1:4). За этот период времени подопечные Рахимова забили только пять голов, а пропустили — 11.

Проблемы с результативностью — не новость для «Рубина». В 25 матчах (18 в РПЛ и шесть в Кубке России) казанцы забили только 20 мячей, а пропустили — 30. К предстоящей встрече клуб подходит не в лучшем тонусе. Недавно полузащитник команды из Казани Руслан Безруков отметил, что сборы были жёсткими и интенсивными.

Во-первых, большие нагрузки привели к большому количеству травм. В матче с «Родиной» получили повреждения и выбыли из состава сразу пять футболистов. Во-вторых, к предстоящей встрече клуб наверняка подходит с низким запасом энергии. Поставить на то, что «Краснодар» одержит победу и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Семь из восьми последних очных встреч ознаменовались данным исходом. Дома в текущем розыгрыше РПЛ краснодарцы не потерпели ни одного поражения и только один раз сыграли вничью. За этот период времени они забили 16 голов, а пропустили только восемь.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Рубин» 2 марта 2024 года

«Краснодар» с новыми силами готов включиться в чемпионскую гонку. Чёрно-зелёные здорово усилились и отлично провели сборы. На домашнем стадионе у них есть все шансы обыграть «Рубин». Казанцы подходят к игре с большим количеством травм и неудовлетворительными результатами в товарищеских матчах. Статистика и история очных встреч предвосхищают не слишком результативную победу «быков».

Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.