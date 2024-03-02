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Зенит — Спартак 2 марта 2024 коэффициент, прогноз на матч Зенит — Спартак, во сколько начало, какой канал покажет

«Зенит» и «Спартак» веселят, «Краснодар» — страдает. Чего ждать от субботы в РПЛ
Алексей Серяков
Экспресс на футбол с коэффициентом 11.47
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Лидер чемпионата страны увязнет в защите «Рубина», а в Санкт-Петербурге начнут с места в карьер.

РПЛ вернулась! Пятница ушла на раскачку: одна игра между представителями середины таблицы. Зато сегодня, 2 марта, родной чемпионат выйдет на полную мощность. Представляем вашему вниманию экспресс на субботние матчи РПЛ с общим коэффициентом 11.47.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург»

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Владимир Федотов против своего бывшего клуба. Красно-синим нужно срочно всплывать из середины таблицы. Заключительный месяц первой части сезона провалили, на зимнюю паузу ушли восьмыми. До тройки вроде бы рукой подать, но конкурентов предостаточно, а впереди всего 12 туров. Армейцы обошлись зимой без очевидного усиления и брали игроков скорее на перспективу.

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По сути, главный трансфер ЦСКА — возвращение Игоря Дивеева после травмы. Без него пропускали почти 1,5 мяча в среднем за игру, весной должно стать заметно лучше. «Оренбург» не баловал болельщиков информацией со сборов, поэтому оценить состояние подопечных Давида Деограсии вдвойне сложно. Делать выводы по результатам контрольных игр на сборах нелепо, так что постараемся не мудрить.

Расклад выглядит так: оборона ЦСКА с Дивеевым определённо добавит, а «Оренбург» при Деограсии пропускал как по часам. В девяти предыдущих турах РПЛ команда вынимала из ворот один-два мяча. Ни меньше, ни больше. Вне зависимости от уровня соперника, своего или чужого поля, судейства и прочих факторов. В общем, победа ЦСКА всухую за 2.55 выглядит здорово. Подстрахуемся и возьмём ставку «Оренбург» не забьёт за 2.22. Что-то в духе 1:0 или 2:0 тут вполне вероятно.

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Рубин»

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидер чемпионата в родных стенах против дебютанта элитного дивизиона. Добавим сюда статистику очных встреч: в пяти предыдущих случаях «быки» добивались победы. В четырёх последних матчах — начиная с 2021 года — они вообще выигрывали всухую. Больше того — на своём поле «Краснодар» выступает лучше всех в РПЛ. 25 очков из 27 возможных при разнице мячей 16:5. Мощь!

Казалось бы, что может пойти не так? Аргументов достаточно. Во-первых, «Рубин» в восьми заключительных турах осенней части сезона уступил лишь однажды — 0:1 от «Динамо». Во-вторых, подопечные Рашида Рахимова очень надёжны в обороне. На том же отрезке в восемь встреч перед паузой всего один пропущенный мяч! Наконец, лучше казанцев в РПЛ на выезде действует только «Зенит» — 16 очков за девять игр. А это уже совсем серьёзно. Как ни крути, а верить в атаку «Краснодара» на таком фоне слишком опасно.

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Поверить в тотал меньше гораздо проще. К тому же очные встречи «Краснодара» и «Рубина» исторически отличаются скромной результативностью — ТМ 2.5 гола доезжал в семи последних случаях из восьми. На этот вариант дают коэффициент 1.78 — вполне неплохо. Альтернатива — ИТМ 1.5 гола «Краснодара» за 1.90. Поверить в победу команды Владимира Ивича нетрудно. Но для этого ей, скорее всего, придётся играть «на ноль». У своих ворот Казань мало что позволяет.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак»

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Гвоздь программы. «Зенит» зимой освежился: Педро и Артур добавят остроты на флангах, Нино — в центре обороны, а Ильзат Ахметов пригодится для ротации в средней линии. Чистяков, Сутормин, Ду Кейрос и Ренан отправлены по арендам. В общем, полноценное переливание крови. Всё готово для возобновления погони за «Краснодаром». А тут ещё и идеальная возможность сделать громкое заявление: «Спартак» в соперниках, своё поле. Выходи и доказывай.

Как с психологической точки зрения на красно-белых повлияет одиссея Квинси Промеса — вопрос не самый очевидный. Может подкосить, а может сплотить и добавить злости. Зато в плане качества футбола всё предельно понятно. Станет хуже. Естественно, шансы подопечных Сергея Семака заметно выше. При этом на П1 дают скромный коэффициент 1.55, а лезть в форы в первой игре после паузы — не лучший вариант. Зайдём с другой стороны.

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Возьмём три предыдущие очные встречи в Санкт-Петербурге. В двух из них (3:2 в 2023 году и 3:1 в 2020-м) «Зенит» выходил вперёд к 13-й минуте, а ещё в одной (те самые 7:1 в октябре 2021 года) управился к 20-й. Между тем на гол в первые 15 минут дают 2.93, при этом нас устроит даже забитый мяч в исполнении «Спартака». Любителям рисковать имеет смысл рассмотреть гол «Зенита» в первые 15 минут за 3.90.

Экспресс на матчи 2 марта

Ставка 1: «Оренбург» не забьёт за 2.20.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола за 1.78.

Ставка 3: гол в первые 15 минут матча «Зенит» — «Спартак» за 2.93.

Общий коэффициент: 2.20 х 1.78 х 2.93 = 11.47.

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