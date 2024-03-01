«Динамо» — «Локомотив». Интереснее, чем «Зенит» — «Спартак»

3 марта состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.30. Успех красно-зелёных оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 3 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» (03.03.2024)

Российская Премьер-Лига возвращается после зимнего перерыва. 3 марта состоятся три встречи 19-го тура первенства. В одной из них на стадионе «ВТБ Арена» померяются силами в московском дерби «Динамо» и «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Зимой «Динамо» не стало тратить ресурсы на трансферы. С комплектацией состава проблемы были устранены ещё осенью, поэтому Марцел Личка во время паузы просто улучшал физические данные имеющихся в подспорье футболистов и взаимопонимание между ними. И стоит отметить, что он достиг значительного прогресса.

В девяти товарищеских матчах бело-голубые уступили только «Балтике» (0:3), а вничью сыграли с «Канвоном» (2:2) и «Крыльями Советов» (1:1). Победило «Динамо» сначало «Аль-Вакру» (9:2), «Ботев» из Пловдива (3:2), «Оренбург» (4:1) и «Елимай» (2:1), а затем обыграло «Крылья Советов» (5:1) и ЦСКА (2:1).

Личка продолжает двигаться изначально выбранным курсом. Он по-прежнему делает ставку на приятный глазу атакующий открытый футбол. Постепенно результаты становятся всё лучше, а в выступлениях футболистов наблюдается индивидуальный прогресс.

Заметнее прочих прибавил Константин Тюкавин. В 18 встречах в чемпионате России он записал на свой счёт восемь голов и четыре результативные передачи. На сборах 21-летний нападающий принял участие в четырёх контрольных встречах, в которых забил пять мячей и отдал один голевой пас.



«Локомотив» тоже провёл паузу с пользой. Правда, в отличие от «Динамо», он точечно усилился двумя иностранцами — Жерзино Ньямси («Страсбург») и Саидом Хамуличем («Витесс»). Интересно, что французский защитник — единственный легионер, приехавший зимой в Россию из топ-5 лиг Европы.

Трансфер Жерзино уже можно назвать удачным. Красно-зелёным очень сильно не хватало качества в защите. Приобретение центрального защитника, обладающего богатым опытом выступлений в Лиге 1, должно значительно упростить жизнь Михаилу Галактионову и тренерскому штабу.

Сборы железнодорожники провели на пятёрку. Они проиграли только одну из девяти контрольных встреч. Во всех остальных матчах «Локомотив» одержал результативные победы, в том числе в играх с «Уралом» (4:2), «Кайратом» (4:2) и «Ростовом» (3:1). За этот период времени он пропустил только семь мячей, а забил — 22.

Единственное — не в лучшем тонусе подходит к матчу с «Динамо» Артём Дзюба. Он пропустил первую часть сборов и принял участие лишь в двух контрольных встречах, в которых не отметился результативными действиями. 35-летний нападающий активен в медиапространстве, но футбол явно отошёл на второй план. В 16 матчах в РПЛ он забил только четыре мяча и отдал три голевых паса.

Поставить на то, что в предстоящем матче сыграет «ОЗ + ТБ 2.5 мяча», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Шесть из девяти последних очных встреч завершились именно так. Также одна игра закончилась со счётом 1:1, а две другие проходили на «РЖД Арене».

Последняя очная встреча ознаменовалась безголевой ничьей, но команды создали очень много моментов. Только благодаря фантастической игре голкиперов — Ильи Лантратова и Игоря Лещука — матч получился нерезультативным. В этот раз ждём иного. На двоих в 18 турах РПЛ «Динамо» и «Локо» забили целых 58 мячей, но и пропустили немало — 45.

Команды располагаются в верхней части турнирной таблицы РПЛ и мотивированы целью догнать лидирующий «Краснодар». Чуть больше, конечно, верится в победу бело-голубых. Они уступили только в одной из девяти игр в чемпионате России на домашнем стадионе, а также два раза сыграли вничью.

Железнодорожники, в свою очередь, выиграли лишь три из девяти встреч в первенстве на выезде и ещё столько же раз сыграли вничью. Тем не менее списывать их со счетов определённо не стоит. В этом сезоне красно-зелёные неоднократно показывали характер, и даже обыгрывали в гостях «Зенит» (2:1).

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов недавно признался, что ждёт этой встречи больше, чем матч «Зенит» — «Спартак». Юрий Сёмин также считает, что матч получится очень интересным и будет проходить на равных скоростях. Посмотрим!

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 3 марта 2024 года

Клубы очень здорово провели подготовительные сборы. Возобновляют сезон они без травм, с хорошо отлаженными механизмами игры и положительными показателями. Результативность команд, прогресс футболистов, а также история очных встреч свидетельствуют в пользу большого количества забитых мячей с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.