«Наполи» — «Ювентус». Хвича Кварацхелия помирится с тренером

3 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 2.45. Успех туринцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Ювентус» 3 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Наполи» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус» (03.03.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Италии, а также 26 туров Серии А. На 3 марта запланировано пять встреч 27-го тура первенства. В самой поздней из них на стадионе «Армандо Диего Марадона» в Неаполе местный «Наполи» примет туринский «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Добрую половину сезона «Наполи» полностью провалил. Наиболее негативно отразилось на действующем чемпионе Италии возвращение Вальтера Маццарри. Ввиду неудовлетворительных результатов руководство «партенопейцев» отправило его в отставку и взяло на должность тренера сборной Словакии Франческо Кальцону.

Назначение опытного итальянского специалиста заметно взбодрило неаполитанцев. В дебютном для Кальцоны матче на мостике они сыграли вничью с «Барселоной» (1:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. В концовке местами смотрелись на порядок предпочтительнее каталонцев.

Единственный нюанс — по ходу игры у Кальцоны возник конфликт с Хвичей Кварацхелией. Грузин посчитал, что наставник заменил его несправедливо, не пожал руку, а также самым первым покинул стадион. Сообщалось, что к бывшему полузащитнику могут быть применены санкции, но Франческо сумел найти выход из ситуации.

Кальцона поговорил с футболистом насчёт данного инцидента и не стал прибегать к жёстким мерам. Он выпустил грузина в матче последнего тура Серии А с «Кальяри», и не прогадал. Хвича помог одержать крупную победу. Оформил дубль, а также отдал результативную передачу, которую превратил в гол Виктор Осимхен.

К слову, Осимхен стал главным героем встречи с «Кальяри». Оформил хет-трик и отдал один голевой пас как раз на Кварацхелию. Дуэт Виктора и Хвичи даже при Маццарри умудрялся делать результат. Не исключено, что при Кальцоне они наберут лучшую форму и как минимум завершат сезон на позитивной ноте.

«Ювентус», в свою очередь, долгое время вёл борьбу с «Интером» за скудетто. Лишь после поражения в очной встрече (0:1) подопечные Массимилиано Аллегри поникли духом и сенсационно потеряли очки ещё в двух встречах — с «Удинезе» (0:1) и «Вероной» (2:2).

Впрочем, это никак не отразилось на турнирном положении «старой синьоры». Она по-прежнему занимает вторую строчку. Отрыв от идущего на девятом месте «Наполи» составляет целых 17 очков, а от располагающегося на третьей позиции «Милана» — четыре очка. Удастся ли туринцам по итогам сезона взять серебряные медали? Вероятно.

В матче последнего тура чемпионата Италии «Ювентус» победил «Фрозиноне» (3:2). Для Аллегри встреча ознаменовалась памятным событием. 56-летний специалист стал первым тренером в Серии А с сезона-1929/1930, которому покорилась отметка в 1000 набранных очков.

На этом позитивные новости заканчиваются. Из-за травм Аллегри лишился подспорья Адриена Рабьо. Полузащитник получил перелом пальца в матче с «Фрозиноне». Кроме того, получили повреждения Уэстон Маккенни и Федерико Кьеза. Их участие в грядущем матче под вопросом.



Наиболее болезненно должна отразиться на туринцах травма Рабьо. Полузащитник играл важную роль в схеме Аллегри. В частности благодаря его стараниям «старая синьора» в 26 встречах в Серии А пропустила только 19 мячей. Без Адриена крепость оборонительной линии клуба непременно снизится.

Сделать ставку на то, что сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. Две другие проходили на стадионе «Альянц» в Турине. В гостях же «старая синьора» пропускает чаще.

Неаполитанцам в принципе в этом сезоне регулярно не хватает качества в обороне. В 36 встречах во всех официальных турнирах они пропустили 45 голов. А с результативностью порядок у обеих команд. На двоих в 26 матчах в чемпионате Италии они забили 81 гол. Полагаем, как минимум по одному мячу сумеют забить и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Ювентус» 3 марта 2024 года

Глобальные выводы делать рано, но выступления в матчах с «Барсой» и «Кальяри» убеждают, что на «Наполи» положительно сказывается назначение Кальцоны. Дома клуб наверняка сумеет забить хотя бы один гол ослабленному важной кадровой потерей «Ювентусу». Впрочем, «старая синьора» уже пришла в себя после поражения в матче с «Интером». Она наверняка найдёт чем ответить много пропускающим неаполитанцам. История шести последних очных встреч также свидетельствует в пользу голов с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за 2.06.