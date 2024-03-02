«Атлетик» — «Барселона». Хави спасает сезон, но Вальверде помешает

3 марта состоится матч 27-го тура Примеры «Атлетик» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.48. Успех басков оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетик» — «Барселона» 3 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетик» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Барселона» (03.03.2024)

В топ-5 европейских чемпионатов сезон в самом разгаре. Позади полуфинальные матчи Кубка Испании, а также 26 туров Примеры. 3 марта состоится четыре встречи 27-го тура первенства. В самой поздней из них на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао местный «Атлетик» примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, победив на предыдущих стадиях как раз «Барселону» (4:2 ДВ) и мадридский «Атлетико» (1:0 и 3:0). В ответной встрече с «матрасниками» подопечные Эрнесто Вальверде продемонстрировали очень уверенную игру и закономерно выиграли с разгромным счётом.

На послематчевой пресс-конференции Вальверде заявил, что это общая победа — игроков и фанатов. Поддержка болельщиков действительно была сумасшедшей. Впрочем, Эрнесто тоже внёс огромный вклад в успех. Под его руководством баски очень здорово прибавили. Они стремительно прогрессируют и стараются преуспеть во всех турнирах.

«Львы» проиграли только 2 из 15 последних матчей в чемпионате Испании, а также четыре раза сыграли вничью. Примечательно, что во всех шести случаях они потеряли очки на выезде. Также неудовлетворительные результаты обусловлены сосредоточенностью на Кубке Испании.

До финала турнира, в котором подопечные Вальверде встретятся с «Мальоркой», ещё целый месяц. У специалиста предостаточно времени на то, чтобы хорошенько подготовиться, а также улучшить турнирное положение в Примере. Команда занимает пятую строчку. Отставание от идущего на четвёртом месте «Атлетико» составляет три очка.

А вот для «Барселоны» сезон складывается не лучшим образом. Она с разгромным счётом уступила в матче за Суперкубок Испании мадридскому «Реалу» (1:4) и располагается только на третьей позиции в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующих «сливочных» составляет восемь очков.

Кроме того, подопечные Хави сыграли вничью с нестабильным «Наполи» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. С высокой долей вероятности закончат сезон сине-гранатовые без трофеев. В матчах с обладающими большими ресурсами соперниками у них регулярно возникают проблемы.

Каталонцы выиграли 7 из 11 последних матчей в чемпионате Испании, но практически все победы были одержаны во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. Вничью подопечные объявившего об уходе по окончании сезона Хави сыграли с «Валенсией» (1:1) и «Гранадой» (3:3). Уступили они «Жироне» (2:4) и «Вильярреалу» (3:5).

Причём в трёх из четырёх случаев проиграли каталонцы дома. Не в последнюю очередь неудовлетворительные результаты связаны с докучавшими им длительный период времени травмами. Однако также нельзя не заметить спад в выступлениях ведущих футболистов «Барсы», в частности в игре Роберта Левандовского.

В этом сезоне поляк принял участие в 35 встречах во всех официальных турнирах в составе «Барселоны», в которых забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Статистика вроде бы неплохая. Однако практически все забитые Левандовским мячи пришлись на долю аутсайдеров.

Реально тащат «Барсу» молодые футболисты, но их стараний частенько оказывается недостаточно. Поставить на то, что «Атлетик» из Бильбао не проиграет каталонцам, а тотал будет меньше 4.5 мяча, при таких раскладах можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Немаловажно, что матч состоится в Бильбао.

Баски уступили только в 1 из 13 матчей в чемпионате Испании на выезде, а также два раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они пропустили только 14 мячей, а забили 34. У каталонцев весьма неплохая статистика выездов. Они не потерпели ни одного поражения в гостях в текущем розыгрыше Примеры.

Однако в матчах с сильными соперниками Хави чаще всего делал ставку на крепость в защите, что помогало цепляться за ничейные результаты. В 12 встречах в Ла Лиге в гостях сине-гранатовые пропустили лишь 15 голов, но и забили немного — 24. Скорее всего, продемонстрируют прагматичный футбол они и в этот раз.

Интересно, что недавно Хави заявил, что каталонцы оказывают давление на «Реал» и «Жирону». 44-летний тренер грезит желанием спасти сезон, но Вальверде имеет хорошие шансы перечеркнуть его планы. Вероятнее всего, встреча ознаменуется нерезультативной ничьей или победой красно-белых с небольшим перевесом.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Атлетик» — «Барселона» 3 марта 2024 года

«Атлетик» пребывает на подъёме. У него меньше резервов, но ярче характер и лучше статистика выступлений во встречах с сильными соперниками. Особенно здорово «львы» выступают дома. Поддержка болельщиков даёт им дополнительный стимул. Слишком много голов не ждём. Каталонцы нечасто забивают и редко пропускают на выезде, а у басков в принципе очень надёжная оборона.

Ставка: «Атлетик» из Бильбао не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.76.