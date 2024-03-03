ЦСКА — «Локомотив», третий матч. Фёдоров и Никитин сыграют понадёжнее

4 марта состоится третий матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.13, а шансы ярославцев оценили в 3.00. Ничья в основное время доступна за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на третий матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 4 марта 2024 года

Аналитики считают, что третья встреча серии ЦСКА — «Локомотив» не получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.76. Ставки на победу москвичей с учётом ОТ принимают за 1.69. Если ярославцы в итоге возьмут матч, сыграет коэффициент 2.21.

Анализ и прогноз на третий матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» (04.03.2024)

Кубок Гагарина уже радует болельщиков бескомпромиссной борьбой. 4 марта в третьем матче 1/8 финала плей-офф ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в Москве на «ЦСКА-Арене». Арбитр произведёт стартовое вбрасывание в 19:30 мск.

ЦСКА в регулярном чемпионате не показал и половины от своего потенциала. Команда довольно слабо стартовала, удивив болельщиков неудачными результатами. Красно-синим явно не хватало мотивации, поскольку они уступали слабым командам.

Практически ко всем лидерам ЦСКА были претензии по части концентрации и самоотдачи. Казалось, что армейцы с сентября минувшего года ждут только плей-офф, в котором уж точно продемонстрируют отличный хоккей. Много вопросов было по выбору основного голкипера, ведь Иван Федотов после года без большого хоккея находился в плохой форме.

Чередуя победы и поражения, ЦСКА всё-таки добрался до плей-офф, но, если бы конкуренция в Западной конференции была выше, у красно-синих могли бы возникнуть трудности. Даже циркулировали слухи о грядущей отставке главного тренера Сергея Фёдорова, но руководство проявило терпение, и специалист остался у руля.

В первом же матче серии плей-офф с «Локомотивом» ЦСКА показал свой истинный уровень. Сразу вспомнилась команда образца прошлого сезона с крепкой обороной и великолепной реализацией моментов. Таким образом, победа над ярославцами со счётом 4:0 напомнила, кто выиграл Кубок Гагарина в минувшем году.

Да и во второй игре серии москвичи были близки к победе. Даррен Диц открыл счёт, но «Локомотив» перевернул неудачный ход встречи. Заброшенными шайбами отметились Александр Елесин и Денис Алексеев. В матче было много силовой борьбы и несколько потасовок, поскольку нервы были на пределе. В итоге «Локомотив» одержал победу (2:1) и сравнял счёт в серии: 1-1.

В свою очередь, «Локомотив» мощно провёл этот регулярный чемпионат. Стиль команды сложно назвать зрелищным, но Игорь Никитин и не собирался отходить от схемы, которая даёт стабильный результат. Вязкая оборона, быстрые контратаки и уверенное выступление голкипера Даниила Исаева позволили команде заранее обеспечить место в плей-офф.

У клуба из Ярославля в этом сезоне сбалансированный состав. Руководство пригласило несколько мотивированных молодых игроков, которые подстегнули конкуренцию и добавили команде агрессии. А в Кубке Гагарина особенно ценятся именно желание не уступить в силовой борьбе и характер.

Серия плей-офф между ЦСКА и «Локомотивом» стала фирменным знаком лиги, поскольку команды встречаются в турнирной сетке Кубка Гагарина в четырёх последних сезонах. Фёдорову и Никитину сложно удивить соперника оригинальными решениями, поэтому вряд ли они пойдут на риск и откажутся от осторожной схемы. Рассмотрим ставку на тотал меньше 3.5 шайбы за 2.62.

Прогноз и ставки на третий матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив» 4 марта 2024 года

Команды досконально знают друг друга, поэтому сюрпризов от этой серии ждать не стоит. Жёсткая борьба, плотная защита и минимум рискованных моментов. Фёдоров и Никитин настроят своих подопечных на то, чтобы не торопиться и избегать ошибок, поэтому вряд ли матч будет результативным.

Ставка: тотал меньше 3.5 шайбы за 2.62.