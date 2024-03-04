«Салават Юлаев» в тупике, «Северсталь» в ударе. Чего ждать от плей-офф КХЛ?

«Трактор» вернёт себе лидерство в серии, а ЦСКА с «Локомотивом» доиграются до овертайма.

Первый раунд Кубка Гагарина в самом разгаре. На понедельник, 4 марта, запланировано сразу пять матчей. Самое время для экспресса с общим коэффициентом 13.96.

Прогноз на третий матч серии «Трактор» — «Салават Юлаев»

Пожалуй, лучшая серия плей-офф КХЛ на данный момент. Голы на любой вкус, много эмоций, драки. А самое главное — соперники по-настоящему достойны друг друга. В Уфе у спецбригад было достаточно возможностей проявить себя. «Салават Юлаев» выжал из девяти попыток две шайбы, «Трактор» вхолостую использовал все пять. Зато успел забить в меньшинстве.

Букмекеры отдают заметное предпочтение «зелёным» даже на чужом льду, что выглядит сомнительно. «Трактор» здорово выступал в родных стенах по ходу регулярного чемпионата, а в Кубке Гагарина — 2022 забрал у «Салавата» два из трёх домашних матчей. Поражение во второй встрече оказалось разгромным по счёту, но вовсе не по игре. Забей тот же Робинсон из убойной позиции на 48-й минуте при 1:3…

В равных составах «мишки» выглядят здорово. Осталось разобраться со спецбригадами. Зоны роста внушительные: удалений было много, с реализацией лишнего не ладилось. Свести малые штрафы к минимуму — задача более чем реальная. Всё остальное у «Трактора» есть: состав ровный, Зак Фукале в порядке, соперник мощный, но посильный. На П1 дают аж 2.80, на итоговую победу «Трактора» — 2.10. Пожалуй, линия должна быть ровнее.

Прогноз на третий матч серии ЦСКА — «Локомотив»

Игорь Никитин знает своё дело. 0:4 в первом матче от действующего чемпиона на своём льду, 0:1 к 13-й минуте второго. И ничего — встали на ноги, собрались с мыслями, намотали со… Кхм, в общем, сравняли счёт в серии. Важный момент — это было абсолютно заслуженно, по делу.

Тут нам надо бы сделать паузу и поздравить друг друга. ЦСКА с наступлением весны перешёл к своему привычному агрегатному состоянию. Это первое. Он ничего не отдаст просто так. А «Локомотив», похоже, готов держать удар и выживать в трудные моменты, готов гнуть свою линию в любых условиях. То есть готов забирать то, что ему нужно. И это второе.

Конфликт очевиден, всё по законам драматургии. Мы получаем замечательную серию, в которой всё ещё успеет поменяться несколько раз. Повод для сожалений здесь есть. И он напоминает о том самом слогане фильма «Горец». Увы, дальше пройдёт только кто-то один.

Ярославцы классно засушили игру в третьем периоде. Нужный темп, вязкость, огромное количество пауз. У ЦСКА не то что моментов — даже бросков толком не было. Говорит ли это хоть о чём-то? Разумеется, нет. В Москве всё начнётся с чистого листа. Рискнём заиграть лобовую ничью за 3.80.

Логика простая. Команды прекрасно знают друг друга и близки по уровню — это раз. Год назад в Кубке Гагарина они выявляли финалиста конференции на протяжении семи матчей — и неизменно укладывались в 60 минут. Плюс две игры в Ярославле. Итого — девять раз подряд.

10 матчей в плей-офф между равными по классу коллективами без единого ухода в овертайм? Да, эта ставка продиктована скорее статистикой, чем здравым смыслом. И всё же коэффициент 3.80 на таком фоне выглядит слишком соблазнительно.

Прогноз на третий матч серии «Северсталь» — «Спартак»

В Москве с созданием опасных моментов проблем не было. С реализацией — были. Хотя тут стоит скорее хвалить вратарей, чем критиковать нападающих. Первый матч для красно-белых фактически вытащил Дмитрий Николаев. Александр Самойлов тем временем продолжает впечатлять крепостью нервов и характером. Получил три шайбы за дебютные 16 минут в Кубке Гагарина? Ладно. Отряхнулся и продолжил работу. За пять последующих периодов пропустил лишь однажды. Зато выручал предостаточно.

Сделаем паузу и похвалим Андрея Козырева. Заменить 27-летнего дебютанта КХЛ при 0:3 на 16-й минуте гораздо проще, чем оставить его на льду. Даже с учётом того, что на скамейке находился юный Георгий Волков с минимальным опытом на взрослом уровне. Тренер доверился, партнёры помогли. И всё получилось.

«Северсталь» образца последних лет много забивает на своём льду. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина, например, «сталевары» во всех трёх домашних матчах забросили в ворота ЦСКА по три шайбы. И добыли две победы. Вроде бы напрашивается ИТБ 2.5 гола хозяев, но накануне они здорово действовали по счёту и никуда не спешили. Работы у Николаева оказалось немного.

Пойдём от обратного и заиграем ТМ 1.5 гола в первом периоде за 1.75. В первой встрече дебют получился необычайно результативным, во второй «Северсталь» открыла счёт аж на 13-й секунде. Пожалуй, перебор. Самое время добавить прагматичности и строгости. Ближе к экватору игра наверняка раскроется, всё же вектор у команд схож: душевно, искренне, в атаку. Потому общий тотал проигнорируем. А вот от стартовых минут большого количества моментов не ждём.

Экспресс на матчи Кубка Гагарина 4 марта

Ставка 1: победа «Трактора» с учётом овертайма за 2.10.

Ставка 2: овертайм в матче ЦСКА — «Локомотив» за 3.80.

Ставка 3: тотал меньше 1.5 гола в первом периоде матча «Северсталь» — «Спартак» за 1.75.

Общий коэффициент = 2.10 х 3.80 х 1.75 = 13.96.