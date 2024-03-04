«Лада» — «Авангард», третий матч. Ткачёва и Буше ждёт особый приём

5 марта состоится третий матч плей-офф КХЛ «Лада» — «Авангард». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу омичей можно с коэффициентом 1.86, а шансы тольяттинцев оценили в 3.70. Ничья в основное время доступна за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на третий матч плей-офф КХЛ «Лада» — «Авангард» 5 марта 2024 года

Аналитики считают, что третья встреча серии «Лада» — «Авангард» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.94. Ставки на победу омичей с учётом ОТ принимают за 1.49. Если тольяттинцы в итоге выиграют матч, сыграет коэффициент 2.68.

Анализ и прогноз на третий матч плей-офф КХЛ «Лада» — «Авангард» (05.03.2024)

Набирает ход борьба за Кубок Гагарина. 5 марта в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ «Лада» сыграет с «Авангардом» в Тольятти на «Лада-Арене». Арбитр произведёт стартовое вбрасывание в 18:00 мск.

«Лада» достойна похвалы за хорошее выступление в этом сезоне. Команда, которую собирали в авральном режиме, оказалась с крепким характером. Это и помогло тольяттинцам с ходу попасть в плей-офф. Отметим, что в удачном результате есть и большая заслуга тренерского штаба Олега Браташа.

Наставник адекватно оценил уровень индивидуального мастерства подопечных и принял, весьма вероятно, единственное правильное решение — сделал акцент на вязкую оборону. «Лада» цепко защищалась в регулярном чемпионате и теряла концентрацию только при спаде физических кондиций. Как раз такой момент наступил в феврале, что обернулось неудачной серией.

Перед плей-офф тольяттинцы немного пришли в себя, но в первой встрече серии по всем параметрам уступили «Авангарду» на выезде и заслуженно проиграли со счётом 1:5. Ничего не получалось в обороне, и слабо сыграл голкипер Владислав Подъяпольский. Однако Браташ доказал свой высокий уровень, и во второй игре ситуация изменилась к лучшему.

Тольяттинцы слаженно прессинговали и на контратаках забросили две шайбы. Только высокое индивидуальное мастерство Томаша Юрчо, Дамира Шарипзянова и Владимира Ткачёва не позволило им победить в основное время. В овертайме «Ладу» покинули силы, и Иван Николишин забил решающий гол. «Авангард» победил (3:2 ОТ) и ведёт в серии 2-0.

Тем не менее выступление омичей в плей-офф пока оставляет много вопросов. Они традиционно хорошо атаковали, но уж слишком много брака допустили при передачах и совершили несколько необоснованных потерь во второй игре. Вызывает опасение и выступление голкипера, поскольку Павел Хомченко может разделить вину с защитниками за пропущенные шайбы.

В какой-то мере серия с «Ладой» отражает неровный сезон «Авангарда». Команда великолепно атакует: создаёт большое количество опасных моментов и хорошо выступает при реализации численного преимущества. Но оборона явно нуждается в усилении или, по крайней мере, в переформатировании. Слишком много свободных зон было у «Лады» в минувшей игре.

Райан Спунер и Рид Буше хорошо работают на команду, не избегают силовых приёмов и прессингуют. Заметно, что они прибавили в физических кондициях в плей-офф. Во многом их игра помогла завести команду на камбэк во второй встрече с «Ладой». Хотя они и не отметились результативными действиями, но показали максимальную самоотдачу и характер.

В Тольятти с нетерпением ждут матча плей-офф, поскольку более 10 лет клуб не играл в кубковой части сезона. Болельщики горячо поддерживали команду и помогали в регулярном чемпионате показывать дома максимум своего потенциала. Поэтому предлагаем изучить ставку на то, что «Лада» не проиграет в основное время, за 1.97.

Прогноз и ставки на третий матч плей-офф КХЛ «Лада» — «Авангард» 5 марта 2024 года

У «Лады» хватило сил 60 минут сдерживать мощное позиционное нападение «Авангарда» во втором матче, и она поняла, как защищаться. В Тольятти не ждут от команды яркой игры в атаке, поскольку болельщики приняли оборонительный стиль Олега Браташа. «Ястребы» столкнутся с агрессивным прессингом, максимальной самоотдачей и «тёплым» приёмом заполненных до отказа трибун.

Ставка: «Лада» не проиграет в основное время за 1.97.