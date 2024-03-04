«Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад». Малком выведет Бензема на чистую воду

Француз заявил, что счастлив в Саудовской Аравии. Так ли это на самом деле?

5 марта состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лидеров» можно с коэффициентом 1.53. Успех «тигров» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад» 5 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.10.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад» (05.03.2024)

Позади встречи 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 5 марта состоятся два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов АФК. В одной из них в городе Эр-Рияд померяются силами «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Уверенно победив как раз «Аль-Иттихад» (3:1) в матче последнего тура Про-Лиги, «Аль-Хиляль» увеличил отрыв от занимающего второе место в турнирной таблице первенства «Аль-Насра» до девяти очков. Также команда продлила свою победную серию до 25 матчей во всех официальных турнирах.

За этот период времени подопечные Жорже Жезуша пропустили всего лишь семь мячей, а забили целых 74! Бóльшую часть голов соорудили Александр Митрович, Малком, Сергей Милинкович-Савич и Салем Аль-Давсари. Все четверо входят в топ-15 лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии по системе «гол+пас».

Португальский специалист, ранее руководивший «Бенфикой», наилучшим образом использует индивидуальные качества подопечных. Практически в каждом матче команда из Эр-Рияда доминирует, с солидным перевесом превосходит соперников по владению мячом, а также намного больше и опаснее атакует.

Не возникло никаких проблем у «Аль-Хиляля» даже во встречах с прямыми конкурентами за золотые медали Про-Лиги. Внешне непринуждённо побеждены «Аль-Ахли» (3:1), «Аль-Таавун» (2:0) и «Аль-Наср» (3:0). Причём всё это было ещё до того, как «лидеры» точечно усилились защитником «Марселя» Ренаном Лоди.

Для «Аль-Иттихада» сезон складывается не так удачно, как для «Аль-Хиляля». Действующий чемпион Про-Лиги провёл летнюю трансферную кампанию менее эффективно, чем «лидеры». Он приобрёл несколько известных футболистов, но расторг контракт с опытным Нуну Эшпириту Санту.

Начали сезон «тигры» весьма неплохо, но затем соперники адаптировались к их игре, и результаты стали стремительно ухудшаться. Клуб из Джидды опустился на пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Отставание от занимающего третью позицию «Аль-Ахли» составляет семь очков.

«Аль-Иттихад» выиграл только 5 из 15 последних встреч в чемпионате Саудовской Аравии, а также четыре раза сыграл вничью. Помимо «Аль-Хиляля», уступили подопечные Марсело Гальярдо «Аль-Ахли» (0:1), «Аль-Шабабу» (0:1), «Дамаку» (1:3), «Аль-Раеду» (1:3) и «Аль-Насру» (2:5).

И это несмотря на старания бывшего нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема. В 17 матчах в Про-Лиге он забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Сообщалось, что между французом и Гальярдо сложились конфликтные отношения. Форвард не попал в заявку на несколько матчей, и пошли слухи, что он хочет вернуться в Европу.

Однако тех, кто распространяет данную информацию, Бензема назвал лжецами. Он отметил, что счастлив в Саудовской Аравии и не имеет проблем с Гальярдо. В последнем матче с «Аль-Хилялем» французский нападающий участие не принял, но, возможно, он появится на поле в предстоящей встрече.

В преддверии грядущего матча Бензема заявил, что вернулся к тренировкам и чувствует себя лучше. Впрочем, вряд ли это как-то повлияет на исход игры. «Аль-Хиляль» видится явным фаворитом встречи. ИТ1Б 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65. Хороший шанс проверить.

В 22 матчах в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» забил 42 мяча, но и пропустил немало — 30. Причём бóльшую часть голов «тигры» получили в матчах с располагающимися в верхней части турнирной таблицы первенства командами. Только в двух матчах с «Аль-Хилялем» они пропустили семь голов.

Причём в последней игре не принимал участия лучший бомбардир «лидеров» Митрович. Одними из главных героев встречи стали Сергей Милинкович-Савич и Малком. Сербский полузащитник отдал две результативные передачи, а бывший нападающий «Зенита» отметился забитым мячом.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад» 5 марта 2024 года

«Аль-Хиляль» — явный фаворит. Он уверенно побеждает всех без разбора, очень много забивает, а также преуспевает во всех турнирах. Складывается впечатление, что «лидеры» на голову сильнее всех остальных команд чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» заметно регрессировал относительно минувшего сезона. Он стал много пропускать и часто проигрывать, несмотря на старания Бензема и других известных футболистов.

Ставка: индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 2.5 мяча за 2.65.