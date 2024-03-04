«Ман Сити» — «Копенгаген». Холанд поступит как великие

6 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.16. Успех «львов» оценён в 19.00. Ставки на ничью принимаются за 9.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Копенгаген» 6 марта 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 2.04. Если не забьют — коэффициент 1.78. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Копенгаген» (06.03.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 6 марта состоятся два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Этихад» встретятся «Манчестер Сити» и «Копенгаген». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Главный судья — Эспен Эскос.

В первом матче, несмотря на то что он проходил в Дании, «Манчестер Сити» одержал уверенную победу со счётом 3:1. Таким образом, он установил уникальное достижение. «Горожане» стали первой в истории командой, которой удалось забить три и более мячей в семи матчах Лиги чемпионов подряд.

В предстоящей встрече у подопечных Хосепа Гвардиолы есть отличная возможность улучшить достижение. После непродолжительного спада «Манчестер Сити» набрал потрясающий ход. В чемпионате Англии он не проигрывает уже 12 матчей кряду. Ничьих при этом всего две.

Во встрече последнего тура АПЛ «горожане» уверенно победили принципиального соперника — «Манчестер Юнайтед» (3:1). Также они совсем недавно вышли в 1/4 финала Кубка Англии, разгромив на предыдущей стадии «Лутон» (6:2). Одним из главных героев встречи стал Эрлинг Холанд, оформив пента-трик.

Норвежец повторил рекорд легендарного Джорджа Беста, который забил пять мячей в турнире в 1970 году. А во встрече с «Манчестер Юнайтед» Холанд также отметился голом. Нападающий отличился на 90+1-й минуте. Хотя больше почему-то запомнился эпизод в конце первого тайма, когда он не сумел забить в пустые ворота с передачи Фила Фодена.

Фоден, кстати, стал главным героем матча, оформив дубль. Гвардиола вступился за Холанда, отметив, что великие умеют сразу забывать неудачи. Норвежца далеко не в первый раз в этом сезоне подводит завершение. Несмотря на это, в 31 встрече во всех турнирах в составе «горожан» он забил целых 28 мячей и отдал шесть результативных передач.

Удастся ли «Копенгагену» совершить сенсацию и спастись от вылета из Лиги чемпионов? Крайне маловероятно. Первый матч проходил полностью под диктовку подопечных Гвардиолы. «Львы» нанесли только четыре удара, и лишь один из них пришёлся в створ.

«Горожане», в свою очередь, нанесли целых 26 ударов, 12 из которых пришлись в створ. Они с огромным перевесом выиграли по владению мячом и только чудом не забили больше. Голкипер «Копенгагена» Камиль Грабара совершил девять сейвов. В предстоящей встрече у него наверняка вновь будет немало работы.

Для «львов» сезон в принципе складывается не лучшим образом. Они располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Дании. Отставание от лидирующего «Мидтьюлланна» составляет три очка, но в ближайшем будущем может увеличиться.

У подопечных Якоба Неэструпа наблюдается спад. В последних шести турах в датской Суперлиге они победили только «Силькеборг» (3:0) и «Норшелланн» (2:0). Также «львы» сыграли вничью с «Брондбю» (0:0). Уступили они «Виборгу» (0:2), Орхусу (1:2) и как раз «Мидтьюлланну» (0:2).

Поставить на то, что «Манчестер Сити» победит и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. «Горожане» проиграли только 5 из 42 матчей во всех официальных турнирах и столько же раз сыграли вничью. За этот период времени они пропустили только 40 мячей, а забили целых 104.

Не исключено, что Гвардиола в грядущем матче выделит время совсем юным игрокам. Испанский специалист часто прибегает к ротации, и это приносит отличные плоды. Талантливая молодёжь стремительно прогрессирует, увеличиваются конкуренция за место в основе и глубина состава. Причём на результатах это никак не отражается.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Копенгаген» 6 марта 2024 года

«Манчестер Сити» набрал фантастический ход. Несмотря на проблемы Холанда с реализацией, он очень много забивает и обыгрывает всех подряд. Если на выезде «горожане» не оставили «Копенгагену» никаких шансов, то дома они тем более должны одержать уверенную победу. В первом матче «львы» сумели нанести четыре удара, но в этот раз, возможно, не получится достичь даже этой отметки.

Ставка: «Манчестер Сити» победит всухую за 1.87.