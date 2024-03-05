«Трактор» — «Салават Юлаев», четвёртый матч. Эмоции бьют через край!

6 марта состоится матч плей-офф КХЛ «Трактор» – «Салават Юлаев». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу уфимцев можно с коэффициентом 2.50. Шансы челябинцев оценили в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев» 6 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Трактор» – «Салават Юлаев» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.95. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.90.

Анализ и прогноз на первый матч плей-офф КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев» (06.03.2024)

Плей-офф КХЛ постепенно набирает обороты, но в некоторых парах до сих пор нет явного фаворита. В одном из матчей 6 марта «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев» на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова». Начало игры запланировано на 17:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу челябинцев.

«Белые медведи» окрепли и неплохо провели регулярный сезон. По итогам они заняли шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 80 очков. Подопечные Алексея Заварухина выиграли 37 из 68 встреч, забросили 183 шайбы, а пропустили 167.

По-настоящему выручал команду 23-летний нападающий Максим Шабанов, который набрал 50 очков по системе «гол+пас». Также продолжает оставаться одним из лидеров «Трактора» Владимир Ткачёв, на счету которого 45 очков. Уверенность и силы этих хоккеистов очень сильно пригождаются челябинцам в плей-офф.

Ещё лучше регулярку провёл «Салават Юлаев», который до последнего претендовал на первое место в таблице Восточной конференции, но остался на третьей строчке. Уфимцы набрали 90 очков, отстав от лидера всего лишь на пять очков и на три – от «Авангарда». 42 из 68 матчей удалось выиграть «зелёным».

Особенно порадовала результативность команды. Подопечные Виктора Козлова забросили 196 шайб. 70 из них записали в актив Иван Дроздов, Александр Шаров и Александр Хмелевски. В особенности отличный сезон провёл американец. Он забросил в 67 встречах 27 шайб и отдал 29 результативных передач. Видимо, в НХЛ его недооценили, а теперь он тащит уфимцев к новым достижениям.

Также «зелёные» очень надёжно играют в обороне. За регулярку они пропустили всего лишь 143 шайбы. Меньше в Восточной конференции, только у «Ак Барса». Александр Самонов принял на себя роль основного голкипера «Салавата Юлаева», отразив 93,57% бросков в 49 играх. Во многом тренерский штаб полагается на него в плей-офф, потому что на этой стадии гораздо важнее защита.

Вот только всё это пока не сильно помогает команде Виктора Козлова. Первый матч выиграл «Трактор», причём победную шайбу забросил Григорий Дронов почти за 2,5 минуты до финальной сирены – 3:2. В следующей встрече уфимцы оказались сильнее, но эмоции били через край.

Джош Ливо оформил дубль и отдал результативную передачу, а в третьем периоде произошла массовая драка. Болельщики получили долгожданное зрелище, а хоккеисты – огромное количество штрафных минут. Встреча завершилась победой «зелёных» со счётом 4:1.

«Трактор» быстро взял реванш и одержал победу в последнем матче – 3:2. Причём все три шайбы челябинцы забросили уже в первом периоде, после чего ушли в глухую оборону и старались играть на удержание. У них получилось, несмотря на удаления и моменты со стороны «Салавата Юлаева». Вот только Чарльз Робинсон пропустит четвёртую игру из-за драки с Григорием Паниным.

Последнее время редко кому удавалось обыграть «белых медведей» в Челябинске. Они одержали девять побед в 11 последних встречах на домашнем льду. Матч наверняка не будет уступать предыдущим по накалу и эмоциям. Мы считаем, что в этот раз вновь обе команды забросят больше 1.5 шайбы. Ставки на это событие принимают с коэффициентом 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Трактор» — «Салават Юлаев» 6 марта 2024 года

Силы этих команд в плей-офф абсолютно равны, и непонятно, какая из сторон переманит удачу. Но «Трактор» выступает на домашнем льду, на котором очень редко проигрывает последнее время. «Салават Юлаев» эмоционально истощён, и играть в гостях ему будет сложнее. Плюс не будем забывать, насколько напряжёнными получались минувшие очные встречи, с драками и удалениями. Это всё гарантирует большое количество ошибок в защите, что приведёт к обмену голами.

Ставка: обе команды забросят больше 1.5 шайбы за 1.95.