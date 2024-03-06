«Спарта» — «Ливерпуль». Юрген Клопп покушается на квадрупл

Сезон может стать одним из самых успешных в истории мерсисайдцев. Несмотря на эпидемию травм, они преуспевают во всех турнирах.

7 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Спарта» — «Ливерпуль». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.97. Успех пражан оценён в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Спарта» — «Ливерпуль» 7 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Спарта» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Спарта» — «Ливерпуль» (07.03.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 7 марта состоится семь первых встреч 1/8 финала. В одной из них на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге местная «Спарта» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Спарта» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Чехии. Отрыв от занимающей вторую строчку «Славии» составляет четыре очка. Подопечные Брайана Приске Педерсена проиграли только 1 из 23 матчей в первенстве, а также три раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они пропустили 15 мячей, а забили 55.

На международной арене дела у команды из Праги идут не так здорово, как в чемпионате страны. Из Лиги чемпионов она вылетела, проиграв в третьем квалификационном раунде «Копенгагену» (0:0 и 3:3, по пенальти 2:4). До 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» добралась не без удачи.

В раунде плей-офф пражане не без труда обыграли загребское «Динамо». В первом матче они уступили со счётом 1:3, а в ответном вырвали победу — 4:1. На групповом этапе подопечные Брайана Приске Педерсена обыграли только «Арис» (3:2 и 3:1) и «Бетис» (1:0). Также они сыграли вничью с «Рейнджерс» (0:0). Уступили испанцам со счётом 1:2 и шотландцам — 1:2.

Таким образом «Спарта» заняла второе место в группе и получила путёвку в 1/16 финала. Затем она по сумме двух матчей победила «Галатасарай». В первой встрече турки выиграли 3:2, а в ответной уступили — 1:4. Будь в соперниках более стабильные и сильные команды, клуб из Праги наверняка уже выступал бы в Лиге конференций или вообще остался бы без евровесны.

«Ливерпуль», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. Отрыв от занимающего вторую строчку «Манчестер Сити» составляет одно очко. Подопечные Клоппа имеют неплохие шансы выиграть квадрупл. Они преуспевают во всех турнирах.

Совсем недавно мерсисайдцы стали обладателями Кубка лиги Англии. В финале они победили «Челси» (1:0 ДВ). Интересно, что Клопп выпустил на матч далёкий от основного состав. Он дал шанс молодым игрокам, и они полностью оправдали его доверие. Особенно здорово выступил Кивин Келлехер. Он совершил девять сейвов.

Пришлось прибегнуть немецкому специалисту к помощи ирландского голкипера и в матче последнего тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (1:0). Основной вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер получил травму на тренировке. По сведениям источника, восстановится от повреждения он не раньше конца марта.

В последнее время у «Ливерпуля» очень много травм. В лазарете пребывает почти половина лидеров, в том числе лучший бомбардир команды — Мохамед Салах. Клопп выразил надежду, что египтянин вскоре вернётся в состав, но конкретики пока нет. Впрочем, немецкий специалист пока что справляется с имеющимися резервами.

Клопп очень грамотно управляет ресурсами. Его подопечные проиграли только 4 из 42 матчей во всех официальных турнирах, а также лишь семь раз сыграли вничью. За этот период времени «Ливерпуль» пропустил 39 голов, а забил 105. Поставить на его победу в грядущем матче можно с коэффициентом 1.97.

Несмотря на то что встреча состоится в Праге, мерсисайдцы видятся явными фаворитами. У них намного лучше поставлена командная игра, а также выше класс футболистов. Конкуренция и уровень развития футбола в Чехии на порядок ниже, чем в Англии. Лучшим результатом в истории пражан является выход в полуфинал Кубка обладателей кубков в сезоне-1972/1973.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Спарта» — «Ливерпуль» 7 марта 2024 года

«Спарта» здорово выступает на внутренней арене, но к игре с соперникам такого уровня она пока не готова. Предыдущие стадии турнира пражане преодолели не без удачи. Чтобы пройти дальше, одного везения мало. «Ливерпуль» ослаблен травмами, но это не мешает ему обыгрывать всех без разбору. Глубина и качество состава позволяют мерсисайдцам участвовать в борьбе за все трофеи.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.97.